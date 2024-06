Kitalálták a tutit, így fog több gyerek születni Japánban

Japán termékenységi rátája újabb rekordalacsony szintet ért el, miközben a kormány különböző intézkedésekkel, köztük egy társkereső alkalmazás indításával próbálja ösztönözni a fiatalokat házasságkötésre és családalapításra - számolt be a CNN

Japánban a termékenységi ráta évek óta meredeken csökken, és most újabb rekordalacsony szintet ért el. A kormány fokozott erőfeszítéseket tesz a fiatalok házasságkötésének és családalapításának ösztönzésére - még állami társkereső alkalmazást is indított.

A 123,9 millió lakosú országban tavaly mindössze 727 277 születést regisztráltak az Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztérium pénteken közzétett adatai szerint. A termékenységi ráta - amely azt mutatja meg, hogy egy nő élete során átlagosan hány gyermeket hoz világra - 1,26-ról 1,20-ra csökkent.

Japánban azonban a termékenységi ráta már fél évszázada jóval a stabil határérték alatt van. Az 1973-as globális olajválság után esett először ez alá a szint alá, és soha nem állt helyre. Az Egészségügyi Minisztérium szerint 2023-ban az országban 1,57 millió halálesetet regisztráltak - ez több mint kétszerese a születések számának. Emellett a házasságkötések száma is csökkent tavaly 30 ezerrel, miközben a válások száma nőtt.

A kormány most azon dolgozik, hogy enyhítse a hatást és új ügynökségeket indítson erre a problémára összpontosítva. Olyan kezdeményezéseket vezettek be, mint például gyermekgondozási létesítmények bővítése, lakhatási támogatás nyújtása szülőknek és egyes városokban még pénzt is adnak a pároknak gyermekvállalásért.

Tokióban pedig egy új módszerrel próbálkoznak: elindítottak egy kormány által működtetett társkereső alkalmazást. Az alkalmazás mesterséges intelligenciával működik és célja, hogy segítsen az embereknek megtalálni életük párját.

"Kérjük használja ezt az alkalmazást 'első lépésként' a házasságkeresés megkezdéséhez" - olvasható az alkalmazás honlapján. A felhasználóknak egy "értékdiagnosztikai tesztet" kell kitölteniük és megadhatják leendő partnerük kívánt tulajdonságait is.

"A házasság saját értékrendünkön alapuló döntés" - írja az alkalmazás honlapja -, de Tokió fővárosi kormánya azon dolgozik, hogy lendületet adjon azoknak, akik úgy gondolják "előbb-utóbb meg akarnak házasodni".

A felhasználóknak egyedülállónak kell lenniük, legalább 18 éveseknek "házassági szándékkal", valamint Tokióban kell élniük vagy dolgozniuk.

Címlapkép forrása: Getty Images