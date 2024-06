Érkezik a nagy zuhé – Megszólaltak a meteorológusok

A már napok óta a Kárpát-medence közelében hullámzó frontrendszer a következő 24-36 órában fölénk helyeződik, a közvetlen előterében pedig változatlanul nedves, labilis levegő áramlik, így éjszaka, de főként hétfőn valamelyest növekszik a zivatarok, heves zivatarok kialakulási esélye. Később is változékony marad időjárásunk, de a meleg egyre többfelé mérséklődik - írja a HungaroMet Zrt

Hétfőre virradó éjszaka sok felhőre számíthatunk, és egyre több helyen - nagyobb számban az ország északi felén - várható zápor, zivatar, amelyek egy adott pont fölött akár többször is átvonulhatnak. Heves zivatarok is kialakulhatnak, melyeket felhőszakadás, jégeső, illetve erős, viharos széllökés kísérhet! A légmozgás zivataroktól függetlenül alapvetően gyenge lesz. A minimum-hőmérséklet általában 16 és 21 fok között valószínű, ennél helyenként hűvösebb is lehet.

Hétfőn az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhők, illetve

szaharai eredetű por is lesz felettünk, amely jobban szűrheti a napsütést.

Többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar. Főként északkeleten, keleten heves zivatarok is kialakulhatnak, melyekhez felhőszakadás, (akár nagyobb méretű) jégeső társulhat! Lokálisan nagy mennyiségű csapadék hullhat! Késő délutántól északnyugat felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam. A déli, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik. Zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között valószínű, de az északi, északnyugati tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb lehet.

Kedden az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhőkre, illetve több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Többfelé várható zápor, főleg a Dunától keletre zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé megélénkül az északnyugati, északi szél. Zivatar környékén átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 11, 17, délután 22, 28 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb idő.

Szerdán az erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint a fátyolfelhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Szórványosan valószínű zápor, néhol zivatar. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödhet. A minimum-hőmérséklet 9, 15, a maximum 21 és 27 fok között várható, délkeleten mérhetik a magasabb értékeket.

