Az EU válságországai 180 fokos fordulatot vettek

Görögország, Spanyolország és Portugália, amelyek egykor gazdasági válsággócoknak számítottak, mostanra felülmúlják európai társaik teljesítményét, és az euróövezet átlagának kétszeresével növekednek.

Az évek óta tartó gazdaságtisztítási folyamat szilárdabb alapokra helyezte ezeket a gazdaságokat: Görögország visszanyerte befektetésre ajánlott besorolását, Portugália adósságrátája pedig csökkenő pályára állt. A gazdasági visszaesés nyomai azonban továbbra is megmaradtak, különösen a munkaerőpiacon, és a megítélésük javításán még dolgozniuk kell – írja a Bloomberg.

E gazdaságok új dinamizmusát nem csak a turizmus és a járvány utáni látogatói hullám hajtja, hanem a korábbi, a 2008-as krízis után bevezetett reformok is biztosítják. Görögország például az évtizedes válság során elvesztette teljesítményének negyedét, de tavaly az ország GDP-hez viszonyított adósságrátája több mint egy évtizede a legalacsonyabbra csökkent.

Dél-Európa azonban továbbra is kihívásokkal néz szembe. Az egyik legnagyobb feladat a bérek és az életszínvonal emelése, mivel Portugáliában és Görögországban a minimálbér nem éri el a havi 1000 eurót. Ha ezt nem sikerül megoldani, akkor a választók elégedetlensége, amely Európa nagy részén már most is tapasztalható, tovább erősödhet, és veszélyeztetheti a befektetők és a vállalkozások által a régióban elvárt stabilitást.

A költségvetési helyzet is kockázatot jelent, de az elmúlt évtizedben végzett munka kezd megtérülni. Még akkor is, amikor az Európai Központi Bank visszavonta kötvényvásárlási programjait, amelyek egykor hatalmas mentőövként szolgáltak, a kötvények kamatfelárai nagyjából kordában maradtak. A befektetői aggodalmak, amelyek egy évtizeddel ezelőtt uralták a kötvénypiacot, elhalványultak.

Olaszország azonban továbbra is kilóg a sorból, lemaradva dél-európai szomszédai mögött: a költségvetési hiány még magas és továbbra is hiányzik a fiskális fegyelem.

Míg a tömegturizmus és az olcsóbb gyártás még mindig nagy részét adja a dél-európai gazdaságoknak, addig a magasabb értékű területek, például a biotechnológiai szolgáltatások is egyre nagyobb szerepet játszanak.

