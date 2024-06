Választás 2024: Megszólalt Orbán Viktor az eredményekről

A mai napon két választást tartottak, mindkettőt megnyertük - vélekedett a miniszterelnök a Fidesz-KDNP eredményváróján.

Köszönetmondással kezdte beszédét a miniszterelnök, először a választópolgároknak köszönte meg a részvételt. 57%-os volt a részvétel Magyarországon, szerinte a demokrácia, köszöni szépen, jól van. Ez is egy szép rekord - értékelte.

Gratulált az erdélyi RMDSZ-nek, amely párt Romániában elérte az 5%-ot.

A mai napon két választást tartottak, mindkettőt megnyertük

- vélekedett magabiztosan, majd a kormánypártok szempontjából fontos és eredményes számokat emelte ki a 2024-es választásokról. Így sorolta a főbb eredményeket:

Elvesztettünk 3 megyei jogú várost, de megnyertünk 4-et.

Minden megyei közgyűlés fideszes többségű.

Budapestre még várni kell, de azt már mondhatjuk: Szentkirályi Alexandrának igaza volt, csak így van esély legyőzni a jelenlegi polgármestert - mondta.

Megnyertünk és elvesztettünk egy kerületet - vont mérleget a fővárosi választás eredményeiről.

A kormány kettőzött erővel fog küzdeni, hogy az ország kimaradjon a háborúból - ígérte. Brüsszelbe elküldi a kormány az üzenetet, ami a következő: migráció stop, gender stop, háború stop, Soros stop, Brüsszel stop - fogalmazott.

Kiemelte: a párizsi olimpia évében írtuk ki a történelemből a Momentumot.

Legyőztük a régi ellenzéket és az új ellenzéket és újra meg újra le fogjuk győzni az ellenzéket, bárhogyan is hívják azt - fejezte be eredményértékelő beszédét, ezzel utalhatott az új ellenzéki erő felemelkedésére, a Tisza Pártra, ami az EP-választásokon lett szembetűnő most először. A párt nevét nem mondta ki ugyanakkor.

