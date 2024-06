Megütötték a francia piacokat és az eurót a sokkoló EP-fejlemények hatására

Portfolio 2024. június 11. 17:22

A sokkoló francia EP-választási eredmény miatt kiírt előrehozott választások már hétfőn 5-8%-os zuhanást okoztak a három vezető francia bank részvényárfolyamában, és a CAC-40 részvényindex is 1,3%-os esésben zárt, a kötvényhozamok is ugrottak, aztán kedden ezek a mozgások részben folytatódtak. Mindez az eurót is magával húzza, a Moody’s is figyelmeztetést adott ki a francia hitelminősítés kapcsán, és az, hogy végül hova fajul Emmanuel Macron francia elnök váratlan húzása, egész Európában feszülten figyelik a befektetők, illetve a politikusok is.