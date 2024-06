10-15 százalékkal drágultak a nyári táborok

A nyári táborok árai átlagosan 10-15 százalékkal növekedtek, a napközis táborért átlagosan 50 ezer forint feletti összeget, egy ottalvós táborért átlagosan 80 ezer forintot kell fizetnie a családoknak, derül ki a Táborfigyelő gyűjtéséből.

A táborozó gyerekek száma valamelyest csökkent, a tavalyi rekordévben tapasztalt rekordszámú 230 ezer résztvevővel szemben 2024-ben 215 ezer táborozóval számolhatunk idén. Ennek első számú oka, hogy a nyári szünet egy héttel rövidebb lett, idén tíz héten át vakációzhatnak a gyerekek.

A legnépszerűbb tábortéma 2024-ben a sporttáborok lettek, így már zsinórban a harmadik esztendőben választottak a legtöbb gyermek részére ilyen vakációs programot a szülők. Az ezüstéremmel a kalandtáborok büszkélkedhetnek, míg a dobogó harmadik fokára döntetlen eredménnyel jutottak az idegen nyelvi, elsősorban angoltáborok, illetve a katonai táborok. Nagyon sokan választottak ezen témák mellett állatos, készségfejlesztő, lovas és horgásztábort is.

A legnépszerűbb táborcélpontok között Pest, Bács-Kiskun és Veszprém vármegyéket találjuk, de sok gyermek vakációzik Somogy és Fejér vármegyékben is. Továbbra is optimális a táborkínálat földrajzi eloszlása is, országszerte elérhetőek minőségi táborok, így a családoknak nem kell túl sokat utazni egy-egy kiválasztott táborért.

A táborozó gyerekek valamivel több mint fele (53%) napközis táborban vakációzik, míg 47%-uk ottalvós programokon vesz részt. Ennek oka, hogy a fiatalabb gyermekek nagyobb arányban táboroznak, élménydús felügyelet szükséges számukra, amíg a szülők dolgoznak, és esetükben többen választják az olyan vakációs programokat, ahol még otthon lehet aludni.

A SZÉP kártya elfogadása továbbra is népszerű mind a szülők, mind a táboroztatók körében, a nyári táborok több mint harmadában (35%) fogadják el a béren kívüli juttatás ezen formáját. A kártyakibocsátók rangsorát idén az OTP vezeti, mögötte fej-fej mellett az MBH és a K&H.

Újdonság az idei évben a táboroztatással kapcsolatban, ahogy az elmúlt években is tapasztalt tendencia, miszerint az országhatáron kívül élő magyar családok nyaranta itthon táboroztatják gyermekeiket, egyre nagyobb mértékben növekszik. Táboroznak Magyarországon az Európai Unió tagállamaiban, úgy mint Németország, Ausztria, Franciaország, Olaszország vagy Spanyolország, élő családok gyermekei, de az EU-n kívüli országokból is sokan töltik a vakáció egy részét itthon, ilyen forrásállamok Anglia, az Egyesült Államok, Kanada, de Brazília is. Az okok között a gyerekekben a magyar kultúra és beágyazottság megerősítése ugyanúgy szerepel, mint a magyar nyelv gyakorlása, illetve a választás eredőjeként egyértelműen látszik a magyar táborok kiemelkedő minősége is.

Címlapkép forrása: carol yepes via Getty Images