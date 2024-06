Főpolgármester-választás: van, ahol már megszámolták az érvénytelen szavazatokat

A csatorna adásában felidézték: a Nemzeti Választási Bizottság szerdán rendelte el az érvénytelen szavazatok újraszámolását, miután Vitézy Dávid kezdeményezte azt. Arra hivatkozva kérte ezt a jelölt, hogy szerinte sok olyan szavazatot is érvényteleníthettek, amelyen az ő és a másik, választástól visszalépő, Szentkirályi Alexandra fideszes jelölt neve mellé is ikszeltek a választók. Pedig ezek érvényes szavazatok lennének Vitézy Dávidra, erről a Fővárosi Választási Iroda is tájékoztatást adott ki a szavazókörökben dolgozók számára, miután több körzetből is érkeztek hozzájuk erre vonatkozó kérdések.

A Nemzeti Választási Bizottság tagjai pénteken nézik át az érvénytelen voksokat, a sajtó jelenlétében. A TASZ szerint holnap még nem várható ebben eredmény, keddig kell az NVB-nek határozatot hoznia, ha a jelöltek ezt nem fogadják el, a Kúriához fordulhatnak. Ezt követően pedig szükség esetén még az Alkotmánybírósághoz is fordulhatnak a felek. Karácsony Gergely erre a szavazás megismétlését kezdeményezte azzal érvelve, hogy az NVB nem a lezárt urnákat kérte be a bizottságoktól, hanem az érvénytelen szavazatokat, és sok helyen az ellenzéki delegáltak nem voltak ott az urnabontásnál. Könnyedén lehet az érvénytelen szavazatból Vitézy Dávidra leadott szavazatot csinálni - érvelt a főpolgármester.

Az RTL Híradójában az is elhangzott, hogy információik szerint

egy budai kerületben nemcsak leadták, hanem össze is számolták az érvénytelen főpolgármesteri szavazatokat.

Úgy tudják: Vitézy Dávid 13 plusz szavazatot szerzett így, Karácsony Gergelynek pedig 2 plusz szavazatot találtak.

Az NVI csütörtökön közölte: Budapest III. kerületének 106-os szavazókörében a szavazatszámláló bizottság tagjai nem kötegelték külön az érvénytelen szavazólapokat, így ebben az esetben valamennyi főpolgármesteri szavazólapot beszállították az NVI-hez. Ezeknek az érvénytelen szavazólapoknak a különválogatását az NVB az újraszámlálás során végzi el.

Vitézy Dávid is reagált Karácsony Gergely kezdeményezésére

A jelölt Facebook-oldalán reagált Karácsony Gergely új szavazást kezdeményező akciójára.

Karácsony Gergely mai sajtótájékoztatója gyakorlatilag arról szólt, hogy addig kell új választásokat kiírni, ameddig ő azt meg nem nyeri. Csak az a jó választási eredmény, ahol ő a győztes. Szerintem ez minden, csak nem egy demokrata hozzáállása - fogalmazott Vitézy Dávid, majd hozzátette: a választás vasárnap megtörtént, végre abban kellene tisztán látni, hogy ki nyerte. "Ezt a választást Karácsony Gergely rendezte, a Főváros szervezte, minden rendszerszintű eljárási hiba és szabálytalanság a főpolgármester felelőssége" - mutatott rá.

"Karácsony Gergellyel szemben én csökkenteni, nem pedig növelni szeretném a feszültséget és a bizonytalanságot ebben a nehéz helyzetben, amibe Budapest került.

Tudom és érzem a felelősségemet, aggódom Budapestért.

Az újraszámolás célja, hogy korrigálni lehessen a választás napján elkövetett esetleges szavazatszámlálási hibákat" - írta. A politikus szerint ezért a helyzetért nem a szavazóköri delegáltak felelősek, hanem az ellentmondó segédletek és a választást lebonyolító fővárosi szervek megkésett, a szavazókörökbe el sem juttatott állásfoglalásai.

Szerinte "Karácsony Gergely politikai vádaskodássá, üvöltözéssé silányítja az elmúlt évtizedek legkritikusabb választási jogorvoslati folyamatát, bizonyítékok nélkül vádol bűncselekménnyel köztisztviselőket".

Arról mi is beszámoltunk vasárnapi tudósításunkban, hogy rendkívül szoros lett az eredmény Karácsony Gergely és kihívója Vitézy Dávid között, miközben szokatlanul sok lett az érvénytelen szavazat.

Forrás: NVI.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert