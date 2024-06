Jön a hőség, megindulnak a magyarok a Balatonra

A következő napokban a meleg időjárással párhuzamosan egyre melegebb lehet a Balaton, így megindulhatnak a nyaralók a magyar tengerhez.

Már most 23 fokos a Balaton vize, az RTL Híradó riportja szerint már sokan megmártóztak a tóban. Épp ma jelent meg a Portfolio körképe is a nyaralási időszak kezdetének apropójából, az első benyomások és a piaci szereplők véleménye szerint az elmúlt két év erőteljes inflációja miatt továbbra is csak megfontoltan költenek az emberek a strandbüféknél vagy éppen a nagyobb fesztiválok vendéglátóegységeinél.

A jövő hét közepétől a Balaton környékén a hőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot és idővel ez még tovább fog emelkedni - jelezte a csatornának Kuntár-Molnár Anna, a Hungaromet meteorológusa, aki szerint a jövő hét második felében már igazi hőségre lehet számítani a Balaton térségében is.

Mindemellett sok napsütés várható és kevés a csapadék esélye, az UV-sugárzás pedig elérheti a nagyon magas szintet is.

A híradóban az is elhangzott:

a jövő heti kánikula miatt akár elrendelhetik az idei első hőségriadót is Magyarországon.

A Hungaromet oldalán elérhető jövő heti előrejelzés szerint csütörtökön napos idő várható kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül, hajnalban 16, 23, a délutáni órákban 31, 38 fokot mérhetünk. Péntekre ez a csúcsérték 33-38 fok lehet.

A Hungaromet szombati jelzése szerint a Balaton Siófoknál 22, a Velencei-tó Agárdnál 21 fokos.

