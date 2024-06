Újabb termékek mennek össze – Ez sokaknak fájni fog

Szeletelt sonka, tonhalkonzerv, csokoládé és kutyaeledel is van azon termékek között, amelyek mérete csökkent vagy csökkenni fog és erről a gyártó vagy a forgalmazó tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih).

Legutóbbi összesítésünk óta számos termék került fel a Nébih listájára, amelyek mérete kisebb-nagyobb mértékben csökken a korábbi kiszereléshez képest. A bejelentési kötelezettség minden olyan előrecsomagolt terméket érint, amelyet 2020. január 1., illetve 2023. július 1. között forgalmaztak és amellyel a vásárlók találkozhatnak az 1 milliárd forint árbevételt meghaladó üzletekben.

A kormány azt is kötelezővé tette, hogy a zsugorodásról a boltokban is tájékoztassák a vásárlókat. A cél pedig az, hogy elejét vegyék a zsugorinflációnak, vagyis annak a gyakorlatnak, hogy egy gyártó áremelés helyett a terméke méretének csökkentésével növeli a bevételeit. A kötelezettségek alól csak akkor van kibúvó, ha a kisebb kiszerelés mellett a korábbit is forgalmazza az üzlet legalább 6 hónapig.

A kiszerelés- és árváltozás mögötti motiváció leggyakrabban nyilván a rejtett drágítás, ám nem feltétlenül minden esetben. Egy 10 százalék alatti kiszereléscsökkentés esetében több mint gyanús, hogy a gyártó arra játszik, hogy a vásárlók nem veszik észre a különbséget és csak az árcédulát nézve azt gondolják, hogy ugyanazt kapják a pénzükért. Ha viszont jelentős, akár 30%-ot meghaladó kiszerelés-változásról van szó, akkor nem feltétlenül kizárólagos szempont a rejtett drágítás, hanem a termék átpozicionálása, vásárlói vagy gyártói igények figyelembe vétele (is) szerepet játszhat. A rejtett drágítás elsődleges szándéka ezért nem mindig állapítható meg elsőre, különösen, hogy a Nébih listáján ömlesztve szerepelnek a különböző termékek, ráadásul a listában az árváltozás nincs is feltüntetve, csak a méretcsökkenés mértéke. Mindenesetre valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha azt a (talán némelyeknek bántó) egyszerűsítést tesszük, hogy azért a listán szereplők termékek szinte mindegyikénél a rejtett drágítás (shrinkflation) volt a fő szempont.

Sonka és tonhal

A Kometa két szeletelt sonkájának is csökken a mérete: a Kemencés csirkemell sonka és a sült prágai sonka is 90 gramm súlyú lesz a korábbi 100 gramm helyett, ez 10 százalékos méretcsökkenés.

Szintén összemennek a Rio Mare tonhalkonzervek is, így a citromos-borsos, a chilis és az extra szűz olivaolajban úszó halkészítmény is 65 grammos lett a korábbi 80 gramm helyett, amely 18,8 százalékos mínusz.

A konzerveknél azonban fontos, hogy a töltőtömege a régi marad: 52 gramm.

Kutyaeledelek

Kisebbek lesznek a Nestlé Friskies kutyaeledelek is. Ide tartoznak az aszpikos és a szószos eledelek, illetve ezek junior változatai. A Nébih 8 különféle kiszerelést sorol fel, hiszen a különböző ízesítésekhez eltérő kiszerelések tartoznak, de a lényeg, hogy egy tasak korábban 100 gramm súlyú volt, a jövőben pedig 85 gramm lesz, ami 15 százalékos csökkenés.

Édességek

A Lindt Nuxos csokoládék a korábbi 165 gramm helyett 150 grammosak lesznek, amely 9,1 százalékos mínusz. A csökkenés érinti a tejcsokoládés és az étcsokoládés változatot is.

A Bamboo pálcikás jégkrémek - a mogyorós és a kakaós is - 110 ml-ről 100-ra zsugorodik, ez 9,1 százalékos méretcsökkenés.

Szintén kisebbek lesznek a Vicenzi Grisbi töltött kekszek csokis és citromos ízesítésben. A gyártónál 10 százalékos csökkenésről döntöttek, amely azt jelenti, hogy a vásárlók nem 150, csak 135 grammos kekszeket vehetnek le a polcról.

A csökkenő méretű termékek május 28. és június 13. között Termék Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) Kometa Kemencés Sült Prágai Sonka szeletelt gramm 100 90 -10,0% Kometa Kemencés Csikrkemell Sonka szeletelt gramm 100 90 -10,0% Rio Mare tonhalkonzervek (különböző ízesítés) gramm 80 65 -18,8% Londt Nuxor milk/dark gramm 165 150 -9,1% Friskies kutyaeledelek gramm 100 85 -15,0% Vicenzi Grisbi töltött kekszek (csokis, citromos) gramm 150 135 -10,0% Bamboo tejszínes jégkrém (különböző ízesítéssel) milliliter 110 100 -9,1% Forrás: NÉBIH

