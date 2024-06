Hivatalos: Karácsony Gergely a főpolgármester-választás megismétlését kéri!

Karácsony Gergely főpolgármester a Kúriához fordult, hogy a választási eredmények megsemmisítését kérje, és új választást írjanak ki.

"Ahogy ígértem, a mai napon beadtam a Kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester-választás eredményének megsemmisítését, és a szavazásnak az egész városban való megismétlését kérem" - írta a Facebookon Karácsony Gergely. Kiemelte: Tudom szokatlan dolog, ha egy politikus tartja a szavát, ahogyan az is, ha egy olyan választás megismétlését kéri, amit megnyert. Tudom azt is, hogy sokan belefáradtak már ebbe a hosszúra nyúlt választási kampányba, de a választás demokratikus legitimitása nem múlhat azon, ki nyert és ki veszített. A Budapest köztársaságban biztosan nem - teszi hozzá.

"Nem az újraszámlálás tényét kifogásolom. Jó, ha szoros eredménynél még egyszer meggyőződünk arról, hogy biztosan jól számoltunk-e? Az érvénytelen szavazatok újraszámolása során azonban az derült ki, hogy a budapesti szavazókörök közel felénél nem volt garantálva az, hogy az újraszámolásra úgy érkezzenek meg a szavazólapok, ahogyan a választás éjjelén a szavazatszámláló bizottság azokat bekötegelte. Több kerületben az urna felbontásánál sem voltak jelen a helyi választási bizottság tagjai" - részletezte Karácsony.

Nem állítom azt, hogy történt bárhol visszaélés. Azt állítom, hogy sérültek azok a törvényi garanciák, amik kizárnák a választási visszaélést

- írta Karácsony. "Biztosan véletlen, hogy a XVII. kerületből szinte nem volt olyan szavazókör, ahonnan szabályosan lezárva érkeztek volna a szavazólapok az NVI-hez – aztán arányaiban itt volt az egyik legtöbb, végül érvényesnek átminősített szavazat" - tette hozzá.

A választási csalások kizárására szolgáló garanciák egy demokrácia legfontosabb biztosítékai. Nekem pedig van felelősségem abban, hogy fellépjek ezen garanciák védelme érdekében - zárta posztját.

Karácsony Gergely szűk többséggel nyerte a főpolgármester-választást, majd az érvénytelen szavazatok újraszámlálása után is őt hozták ki győztesen, miután megmaradt 41 szavazat előnye.

"Karácsony Gergely főpolgármester a mai határidőben megtámadta a választás eredményét a Kúrián és megismételt főpolgármester-választás kiírását kérte egész Budapesten. Amennyiben a Kúria ennek az indítványának nem ad helyt, újraválasztott főpolgármesterként a lemondásával az új választást bármikor maga is el tudja érni. Magam részéről állok elébe, bármelyik úton is éri el végül az új választás kiírását" - írta posztjában Vitézy Dávid, a főpolgármester kihívója, akit korábban az LMP, a voksolás előtt két nappal viszont már az LMP és a Fidesz is támogatott.

Vitézy kiemelte, bízik benne, hogy a jogorvoslati eljárások gyors lezárásával végre pontot tehetünk a június 9-i főpolgármester-választás eredményére, ha pedig a Kúria szerint is megismételt választás kell két kerületben vagy egész Budapesten, azt minél gyorsabban le kell bonyolítani, hisz a választók végre azt szeretnék, hogy az őket képviselők a városukkal foglalkozzanak, ne a választásokkal - írta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán. Budapest, 2024. június 14. Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP főpolgármester-jelöltje beszédet mond a Párbeszéd - Zöldek szervezésében "Tiszta vizet a pohárba! - demonstráció a választások tisztaságáért" címmel megtartott tüntetésen a Nemzeti Választási Bizottság budapesti épülete előtt 2024. június 14-én.