Köhög a kínai gazdaság

Kínában vegyes májusi makrogazdasági adatok láttak napvilágot hétfőn: a kiskereskedelmi forgalom növekedése gyorsult, az ipari termelésé lassult, miközben stagnált a munkanélküliség.

A kínai statisztikai hivatal közlése szerint az ipari termelés éves növekedése 5,6 százalékra lassult az áprilisi 6,7 százalékról. Az elemzői várakozások átlagában kevésbé lassuló növekedés, 6,2 százalék szerepelt. Az idei első öt hónapban az ipari termelés 6,2 százalékkal nőtt éves összevetésben.

A kiskereskedelmi forgalom éves bővülése 3,7 százalékra gyorsult májusban az áprilisi 2,3 százalékról. Elemzők azzal számoltak, hogy a kiskereskedelmi forgalom 3 százalékra gyorsult májusban, tehát itt a várakozásoknál jobb adat érkezett. A statisztikai hivatal hétfőn arról is jelentett, hogy a munkanélküliség áprilishoz hasonlóan májusban is 5 százalék volt, ami tavaly október óta a legalacsonyabb. Az elemzők is 5 százalékos rátával számoltak májusra.

A mai jelentési dömpinget kommentálva a Reuters megjegyzi, hogy a hétfői adatok - az ünnepi fellendülésnek köszönhetően az előrejelzéseket felülmúló kiskereskedelmi forgalomtól eltekintve - nagyrészt kedvezőtlenek voltak. Ez rávilágít, hogy a világ második legnagyobb gazdaságának fellendülése meglehetősen döcögősen halad.

"A májusi aktivitási adatok és a június első felére vonatkozó nagyfrekvenciás jelzőszámok arra utalnak, hogy a gazdaságban továbbra is jelentős ágazatközi eltérések vannak - erős export és feldolgozóipari tevékenység, viszonylag stabil fogyasztás mellett továbbra is nagyon nyomott ingatlanpiaci helyzet" - írták a Goldman Sachs elemzői értékelésükben.

"Az export jelentősen ösztönözte az ipari növekedést és a feldolgozóipari beruházásokat, de az ingatlanpiac gyengesége továbbra is visszaveti a háztartások fogyasztását és beruházásait" - mondta ZhaoPeng Xing, az ANZ vezető kínai stratégája. Más közgazdászok viszont arra figyelmeztetnek, hogy az ipari export húzóereje sem feltétlenül tart örökké: a gyenge nyugati kereslet és a protekcionista intézkedések különösen napelem- és elektromosjármű-ágazat kilátásait teszik bizonytalanná.

Kína ingatlanpiaci visszaesése, a magas önkormányzati adósság és a deflációs nyomás továbbra is erősen rontja a gazdasági aktivitást, ezért az állam részéről további gazdaságpolitikai ösztönző lépések jöhetnek. Ugyanakkor ennek akadályát képezhetik a pénzügyi stabilitási megfontolások. A kínai jegybank ugyanis nem győz jelzéseket küldeni a piacnak, hogy már nagyon nincs ínyére a kötvényhozamok csökkenése. Miközben az alacsonyabb hozamok olcsóbb hitelfelvételi költségeket jelentenek a gazdaság számára, a spekulatív kereskedés élénkülése destabilizálhatja a pénzügyi piacokat és kisiklathatja a fellendülést.

