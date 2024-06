Súlyos gondok a Bookingnál, több magyar szállásadó is nehéz helyzetben

A Spabook felidézte, hogy a közelmúltban már több súlyos gond is volt a cégnél: szinte napra pontosan egy éve kezdődött a kifizetési botrány, ezt követően februárban a Booking világszerte több szállást is letiltott, mert a rendszer annak ellenére mutatott tartozást a jutalékok befizetésében, hogy a szálláshelyek igazoltan befizették azt és kiegyenlítették számlájukat a Booking felé. Majd ezután idén április végén érkezett az újabb hír, hogy a Booking egy hiba miatt több szállásadónak is jelentős túlfizetést küldött .

A Spabook ezt követően arról számolt be, hogy több magyar szállásadónak sem fizet egy rendszerhiba miatt a Booking.

A lap tájékoztatása szerint az egyik érintett esetében egy 99 114 forintos túlfizetésből 98 209 eurós tartozás keletkezett, míg egy másik érintett esetében több mint 73 ezer eurót követel a Booking.

A hibás devizakönyvelés miatt pedig az egyik szállásadó hiába vár az 543 és 563 eurós számláinak kifizetésére, amelyek bőségesen fedeznék a 99 ezer forintos túlfizetést.

A Booking arra hivatkozva nem fizet, hogy a 98 209 eurós tartozást nem fedezi az összesen 1106 eurós függőben lévő foglalási díj, amit a vendégek már leutaztak és kifizettek a Booking felé.

Akadtak azonban olyan szállásadók is, akiknél helyes a deviza, de ennek ellenére sem kapták meg a cégtől a pénzüket, ők a folyamat felgyorsítása érdekében a túlfizetést önként visszafizették, hogy nullázzák az egyenleget, ennek eredményeként azonban több dolog is történt:

Volt aki arról számolt be, hogy tartozása megszűnt, de pénzt azóta sem kapott,

volt akinek megszűnt a tartozása, kinullázódott az egyenlege, ezt követően azonban hatalmas tartozás jelent meg,

de voltak olyanok is akiknek a tartozásuk nem szűnt meg, a befizetés pedig nem könyvelődött le.

Több szállásadó azt jelezte a Spabook.net szerkesztősége felé, hogy náluk helyes a deviza, de ennek ellenére sem kapták meg a pénzüket, ezért, hogy a folyamatot meggyorsítsák, a túlfizetést önként visszafizették, hogy nullára hozzák az egyenleget, ennek eredményeképp több dolog történt:

Címlapkép forrása: Shutterstock