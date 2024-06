Érkezik az esős időszak - már látszik, mikor

Keddre virradó éjszaka az ország északkeleti kétharmadán nagyrészt derült idő várható, míg délnyugaton közepesen, illetve erősen felhős időszakok is lehetnek. Arrafelé hajnaltól már zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél veszít erejéből, de még több helyen - főként az Alföldön - lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14 és 19 fok között várható, ennél hidegebb az Északi-középhegység hidegre hajlamos, szélvédett helyein lehet.

Kedden általában sok napsütésre van kilátás. Ugyanakkor délnyugaton több lehet a felhő, majd délután, estefelé északabbra is képződhetnek gomolyfelhők. Reggel, délelőtt délnyugaton, majd átmeneti szünetet követően a déli országrészben, estefelé pedig akár északabbra is kialakulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás kíséretében. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

Szerdán erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre is számíthatunk.

Többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordul.

A keleti szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik, zivatar térségében viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet 14 és 21, a csúcsérték 24 és 33 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb.

Csütörtökön erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre számíthatunk. Többfelé kialakulnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is lehet. A keleti, délkeleti szél többfelé megélénkül, zivatarban megerősödhet vagy viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 14, 20, délután 24, 31 fok között várható.

Címlapkép forrása: Getty Images