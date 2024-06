Nem csak Magyarországon szed áldozatokat a szamárköhögés

Hollandiában idén közel 600 csecsemő fertőződött meg szamárköhögéssel, közülük öt belehalt a baktérium által okozott megbetegedésbe - írja az MTI a holland közegészségügyi intézet (RIVM) jelentése nyomán. A szamárköhögés Magyarországon is felütötte a fejét, Mészner Zsófia, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatója korábban a Portfolio-nak is megerősítette , hogy Magyarországon is érkezett hír a betegséggel összefüggő halálesetről. Rósa Ágnes gyerekorvos pedig csecsemőhalálozásról is beszélt lapunknak.