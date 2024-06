Szürkelistára került Monaco és Venezuela

A nemzetközi gazdasági bűnözést ellenőrző Pénzügyi Akciócsoport (FATF) közleménye szerint Monacót és Venezuelát a csoport szingapúri plenáris ülésén folytatott vita és szavazás után vették fel a szürkelistára, vagyis megfigyelés alá vonták őket.

A listára felvett országoknak jobban kell igyekezniük a stratégiai hiányosságok orvoslása érdekében, már csak amiatt is, mivel ilyenkor a külföldi befektetők is óvatosabbak lehetnek az ottani üzleti tevékenységgel szemben. A Nemzetközi Valutaalap 2021-es jelentése szerint a szürkelistára került országok "nagymértékű és statisztikailag szignifikáns csökkenést tapasztaltak a tőkebeáramlásban".

A cikk megjegyzi, hogy a döntés már egy egyébként is nehéz időszakban érkezik Venezuela számára, amely az amerikai szankciók miatt súlyos megfelelési követelményekkel szembesült a pénzügyi szektorban és máshol is. A FATF döntése megelőzi a július 28-i választásokat is, amelyeken Nicolás Maduro elnök a harmadik egymást követő ciklusra pályázik. Bár az ellenzéki jelölt, Edmundo González legalább 20 százalékponttal vezet a választói közvélemény-kutatásokban, Maduro továbbra is meg van győződve arról, hogy elegendő támogatást kaphat a győzelemhez.

A jelentés aggodalmakat fogalmazott meg Venezuela kapcsán többek között az illegális bányászattal kapcsolatos pénzmosási kockázatok miatt. A terrorizmus finanszírozásának veszélyei között kiemelték a Caracas és Teherán közötti szoros gazdasági szövetség veszélyeit. Irán egyike annak a három joghatóságnak, amely a FATF legmagasabb kockázatú "feketelistáján" szerepel.

Monacónak sem jött a legjobbkor ez a „figyelem”. A francia Riviérán fekvő apró hercegség épp a Korrupcióellenes Államok Csoportjának (Group of States Against Corruption, Greco) jelentését várja. A párizsi székhelyű FATF elismerte, hogy Monaco "jelentős előrelépést" tett több, az európai ellenőrök által 2022 végén jelzett probléma tekintetében, például egy új pénzügyi hírszerző egység felállításával, amely egyben pénzmosás elleni felügyeletet is ellát. A bizottság azonban rámutatott a fejedelemségnek a külföldön elkövetett adócsalásból származó pénzekkel kapcsolatos és a más országokban lévő bűnözői vagyonok üldözésének lassúságával kapcsolatos hiányosságaira.

A felügyelet szerint Monacónak növelnie kellene a pénzmosás elleni büntetőeljárásra szánt forrásokat, és biztosítania kellene a "hatékony, visszatartó erejű és arányos" szankciókat. A monacói kormány közleményben közölte, hogy eltökélt a FATF ajánlásainak végrehajtásában, és 18 hónapon belül igyekszik megoldani a problémákat.

A FATF egy másik lépésben Törökországot és Jamaicát törölte a szürkelistáról,

arra hivatkozva, hogy mindkét ország "jelentős előrelépést" tett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben.

Így már csak több mint 20, több kontinenst átfogó ország maradt a szürkelistán, köztük Nigéria, Dél-Afrika, Bulgária, Horvátország, a Kongói Demokratikus Köztársaság, a Fülöp-szigetek és Szíria. A besorolás nem olyan büntető jellegű, mint a csoport "feketelistája", és azt sugallja, hogy a tisztviselők lépéseket tesznek a jelenlegi hiányosságok orvoslására.

