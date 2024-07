Utólag festették sötétebbre a japán gazdaságot

A japán kormány jelentősen rontotta a gazdaság idei első negyedévi teljesítményére vonatkozó adatát, miután a frissített statisztikákból kiderült, hogy az építőipar kevesebb megrendelést kapott, mint azt korábban gondolták.

A kormány június 10-én már véglegesített adatában az szerepelt, hogy Japán hazai összterméke (GDP) az idei első negyedévben évesítve 1,8 százalékkal csökkent. Ezt az adatot hétfőn 2,9 százalékos esésre korrigálták. (Japán az Egyesült Államokhoz hasonló módon közli a GDP-növekedési adatát: az előző negyedéhez képest számolt változást közlik, de évesítve, vagyis a mutató azt jelzi, hogy mennyivel változna a gazdaság teljesítménye, ha egy éven keresztül folyamatosan ekkora lenne a GDP-változás.)

A Bloomberg azt írja, hogy a gyengébb eredmény hatására a központi bank lefelé módosíthatja éves növekedési előrejelzését, bár annak valószínűsége, hogy a Bank of Japan emiatt változtatna a kamatpolitikán alacsony. A revízióban az a pikáns, hogy alig három hete a kormány azt jelezte, hogy a zsugorodás csekélyebb lehetett, mint azt először gondolták. Emiatt a friss adatközlést több közgazdász is bírálta: egyrészt amiatt, hogy a nagy revízió miatt mennyire megbízhatatlan a mutató, másrészt amiatt, hogy a japán GDP-statisztika igen későn jelenik meg. Ez utóbbi miatt egyébként az adatnak nem is volt piaci hatása, a befektetők inkább a hamarabb megjelenő részadatok alapján alakítják ki a képüket a japán gazdaságról. (Ez azért azt is jelenti, hogy folytatódott a jen vesszőfutása, a dollárral szemben új 38 éves mélypontra esett, de ez már nem is jelent újdonságot.)

Ennél azért jobb hír, hogy a tavalyi utolsó negyedévi GDP-növekedési adaton is változtattak, így a gazdaság éves szintű növekedése nem 0,4 százalék volt a december végével záródott három hónapban, hanem csak 0,1 százalék.

Ugyancsak hétfőn ismertették, hogy a japán ipari vállalatok üzleti hangulatindexe az idei második negyedévben 13 pontra erősödött a negyedévvel korábbi 11 pontról. Ezt a mutatót negyedévente határozza meg a japán jegybank (BoJ) mintegy 10 ezer magáncég vezetőjének az ország gazdasági helyzetéről alkotott véleménye alapján. Az általánosan pozitív kilátások ellenére a felmérés résztvevői aggodalmukat fejezték ki a japán munkaerőhiány és az emelkedő árak miatt, különösen a nyersanyagok és az energia esetében.

Címlapkép forrása: Getty Images