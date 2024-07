Családtámogatások összege: reagált a kormány

A kormány célja a jelenlegi családtámogatásokkal az, hogy segítsék a gyermekvállalás mellett a nők a munkavilágába történő visszatérését – reagált a Kulturális és Innovációs minisztérium a Pénzcentrum korábbi cikkére . Most részletezték azt is, hogy miként működnek a családtámogatások, valamint mit szólnak azok alacsonynak mondott összegéhez.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium szerint nem azért dolgoznak egyre többen GYES és GYED mellett, mert nem elegendők a támogatások, hanem mert ezek a támogatások éppen azt a célt szolgálják, hogy elősegítsék a munka és a családi élet közötti egyensúly megteremtését, valamint a kisgyermekes szülők munka világába történő mihamarabbi visszatérését. A minisztérium a Pénzcentrum korábbi cikkére reagált, amelyben összefüggést vont a lap az egyre több családalapítás mellett dolgozó nő, valamint az alacsony támogatások között.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2023-ban körülbelül 28 700 szülő kapott egyszerre GYES-t és munkabért, míg korábban ez a szám 24-26 ezer fő volt. A GYED esetében 2023-ban kb. 41 500 olyan munkavállaló volt, aki az ellátás mellett munkabért is kapott, ami 2018-hoz képest 27 százalékos növekedést jelent.

A KSH adataira épülő megállapítások kapcsán a Kulturális és Innovációs Minisztérium hangsúlyozta, hogy a pénzbeli családtámogatási ellátások célja a gyermeknevelés költségeihez való állami hozzájárulás. Ezek az ellátások nem a gyermeknevelés költségeit hivatottak átvállalni, hanem kiegészítésül szolgálnak ahhoz, hogy a munkavállalás és a gyermeknevelés egyensúlya megvalósulhasson. „A gyermekeket nevelő szülők anyagi biztonságát, a gyermeknevelés költségeit alapvetően a munkajövedelem és nem a segélyszerű ellátások tudják hosszú távon biztosítani” – írták a lapnak.

Közölték azt is, hogy a kisgyermekes szülők munka világába történő mihamarabbi visszatérése és a munka-családi élet egyensúlyának elősegítése érdekében számos intézkedést vezettek be. Kiemelték GYED Extrát, melynek révén a kisgyermekes családok jól járnak, ha újabb gyermek vállalása mellett döntenek, és akkor is, ha a munkaerőpiacra való visszatérést választják.

A minisztérium szerint a csecsemőgondozási díj (CSED) lejártát követően a gyermek kettő, ikergyermekek esetén három éves koráig a GYED folyósítása mellett a szülők munkába állhatnak, és fizetésben is részesülhetnek, ami anyagi biztonságot jelenthet a családok számára.

Azt is írták, a családok érvényesíthetik a családi adó- és járulékkedvezményt is, a 25 év alatti szülők, illetve a 30 év alatti édesanyák pedig a személyi-jövedelemadó mentességet is igénybe vehetik.

