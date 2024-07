Döntött Lázár János: miniszteri biztost kapott Budapest

Lázár János építési és közlekedési miniszter nemrégiben közzétett utasítása szerint külön miniszteri biztos felel a kormányzati beruházásokért Budapesten. Kovács Balázs Norbert 2026. június végéig látja el feladatát, mely magában foglalja a budapesti kormányzati fejlesztések koordinálását. - számolt be a 24.hu

Kovács Balázs Norbert szerepköre kiterjed a helyi önkormányzatokkal való egyeztetésre, különös tekintettel a Nyugati pályaudvart és környékét érintő város-, zöldterület- és közlekedésfejlesztési tervekre.

Feladatai közé tartozik továbbá a lakosság, civil szervezetek és vállalkozások tájékoztatása, valamint részvétel a vonatkozó jogszabályok és szakmai anyagok előkészítésében és a kommunikációs feladatok ellátásában.

A miniszteri biztos közvetlenül Lázár Jánosnak tartozik beszámolással, és munkáját külön titkárság segíti.

A kinevezés július 1-jétől szól, a miniszteri utasítás péntektől hatályos.

Az utasítás módosítja Mosóczi László miniszteri biztos feladatkörét is, aki eddig a hazai kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséért felelt. Új megbízatása értelmében feladata lesz az autóbuszos közszolgáltatás versenyképességének növelésére irányuló stratégia kidolgozása. Mosóczi László korábban államtitkári pozíciót töltött be, jelenleg pedig a Volánbusz és a MÁV-Start vezetői tisztségét is ellátja.

Címlapkép forrása: Portfolio