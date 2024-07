Különadó-bejelentést tett a kormány - Minden, amit tudni kell az új védelmi hozzájárulásról

Védelmi hozzájárulást fizet a bankszektor, a multik és az energiacégek a kormány terve szerint - jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ma a rendkívüli Kormányinfón. Az idei évre közel 400 milliárd forintos bevételnövekedésre számítanak a költségvetésben. A bankszektorban nem változik a bankadó mértéke, ezt szelektíven kell majd befizetnie a bankoknak, ám emellett megemelik a tranzakciós illetéket és egy teljesen új adót is kivetnek "devizaváltási illeték" néven. "Az energiaszektorra és a multinacionális cégekre kivetett extraprofitadót – ide értve a kiskereskedelmi adót is – nem csökkentik".