Ennyivel emelte az árakat az új vámok miatt a Tesla Magyarországon

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, a Tesla június közepén arról döntött, hogy az EU új, kínai EV-gyártók ellen irányuló vámja miatt emelkedni fognak júliustól a gyártó Model 3 járművének ára. A várt emelés pedig meg is történt, a mai naptól mintegy 3 százalékkal emelkedtek az érintett járművek - számolt be a villanyautosok.hu.