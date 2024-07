Dermesztő trükkel csökkentik a dolgozók fizetéseit a munkáltatók szinte teljesen észrevétlenül

Már az álláshirdetéseknél taktikázni kezdenek a munkáltatók, hogy leszorítsák a munkavállalók bérét. Az amerikai vállalatok egyre ritkábban követelnek meg előképzettséget vagy munkatapasztalatot a toborzáskor, ami sokaknak jelent egyszerűbb munkába állást, de egyben csökkentheti is a fizetéseket. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a bérek sokszor már nem emelkednek, ha egy cég ezt a módszert alkalmazza, hosszú távon pedig a diplomával rendelkező jelöltek előnye is csökkenhet a munkaerőpiacon.

Az amerikai cégek egyre inkább eltekintenek a képzésbeli és tapasztalati követelményektől az állások meghirdetésénél, ami sok, kevésbé képzett álláskereső számára új munkalehetőségeket nyithat meg, de egyben csökkentheti is a munkavállalók bérét. Az Indeed adatai szerint 2022 óta az álláshirdetésekben szereplő munkatapasztalatra vonatkozó kikötések aránya 40%-ról 30%-ra csökkent, míg az oktatásbeli követelményeké 2019 óta 52%-ról 48%-ra esett vissza.

Ez a trend különösen akkor jelenthet előnyt a cégek számára, amikor a munkaerő-felvétel lassul, mivel így olcsóbban találhatnak munkavállalókat, ami a meglévő dolgozói állomány fizetéseit is leszoríthatja.

Az utóbbi években sok munkáltató nehezen talált megfelelő munkaerőt, ezért szélesebb bázist kezdtek megcélozni, és előtérbe helyezték a képesség alapú felvételt a hagyományos oktatási és tapasztalati követelmények helyett. Bár ez növelheti a versenyt bizonyos állásokért, és a diplomával rendelkező jelöltek előnye csökkenhet, ami az új megközelítés hívei szerint több embernek ad esélyt a munkához jutásra.

Ugyanakkor nem minden vállalat pusztán jó szándékból csökkenti a követelményeket; a gazdasági bizonytalanság közepette egyes cégek így próbálják meg csökkenteni munkaerőköltségeiket – írja az Insider.

Cory Stahle, az Indeed közgazdásza szerint a munkáltatók egy része azért hagyja el a követelményeket, hogy olcsóbban találjanak munkavállalókat. Például egy korábban két év tapasztalatot igénylő állásra most olyan jelöltek is jelentkezhetnek, akik négy év tapasztalattal rendelkeznek, és hajlandók alacsonyabb bért elfogadni. De fordítva is működik a rendszer: már egyáltalán nem várnak el munkatapasztalatot a korábbi többéves kikötések helyett, így megint csak olcsóbban vehetnek fel embereket. Ez különösen fontos lehet olyan gazdasági helyzetben, amikor a munkakeresés nehezebbé válik, és a munkaerő-felvétel lassul.

Az iparágak közötti különbségeket vizsgálva Stahle azt találta, hogy azokban a szektoroban, ahol a legnagyobb mértékben csökkentek az oktatási és tapasztalati követelmények, egyben a munkaerő iránti kereslet is jelentősen visszaesett. Ilyen például a banki és pénzügyi, valamint a marketing és az informatikai ágazat. Az oktatási és tapasztalati követelmények csökkentése vonzóbbá teheti az állásokat a kevesebb tapasztalattal vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező jelöltek számára is, akik kisebb bérigényeket fogalmaznak meg.

Az, hogy a követelmények csökkenése mennyiben járult hozzá a munkaadók költségcsökkentéséhez, még nem világos, de az egyértelmű, hogy a munkaerőpiaci erőviszonyok változása hatással lehet a munkavállalók bérére. Sok munkavállaló ma már kevesebb lehetőséget lát a munkahelyváltásra és a béremelésre, mint két évvel ezelőtt, ami a bérnövekedés lassulásához vezetett. A cégek viszont valószínűleg továbbra is keresik majd azokat a módokat, amelyekkel optimalizálhatják munkaerőköltségeiket – írja az Insider.

