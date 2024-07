Új divat hódít a boltokban: már minden harmadik magyar önkiszolgáló kasszánál fizetne

A lakosság több mint harmada előnyben részesíti az önkiszolgáló kasszákat a boltokban, mert ezeket könnyű használni, valamint kényelmes és gyors fizetést tesznek lehetővé. Minden ötödik válaszadó mindig ilyen kasszáknál fizetne, ha tehetné. Különösen a fiatalok nyitottak erre az új fizetési megoldásra.

A lakosság 85%-a szokott önkiszolgáló kasszáknál fizetni, minden harmadik felnőtt (37%) pedig kifejezetten szívesen választja ezt a fizetési módszert a boltokban – derült ki az Impetus Research 2024 áprilisában készült, a 18-69 éves magyar lakosságra reprezentatív online kérdőíves felméréséből. A felnőttek 19%-a minden esetben önkiszolgáló kasszát választana, ha ez is elérhető lenne az üzletben.

Az önkiszolgáló kasszák a fiatalabbak körében népszerűbbek: a 40 évnél fiatalabbak legalább 90%-a szokott ilyen kasszáknál fizetni, míg 50 év felett már csak 77% a használók aránya. Különösen a 18-29 éves fiatalok nyitottak erre az új technológiára: közülük minden negyedik válaszadó mindig önkiszolgáló kasszát választ, ha elérhető, míg a 30-49 éveseknek már csak az ötöde választaná minden esetben az automata kasszázást, az ötven év felettieknek pedig csupán a 16%-a.

Az iskolai végzettség is befolyásolja az önkiszolgáló kasszák népszerűségét: míg a középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül tízből négyen-öten, addig az alapfokú végzettségűek közül csak hárman preferálják az önkiszolgáló fizetést a pénztárossal szemben.

Az önkiszolgáló kasszához a kényelmesebb és gyorsabb vásárlás élményét kötik a felhasználók. Tízből 3-4 válaszadó szerint az a nagy előnye a technológiának, hogy saját tempóban lehet berögzíteni a megvásárolt termékeket, rövidebb sorok állnak ezeknél a kasszáknál, mint a pénztárnál, gyorsabb a vásárlás és kényelmesebb az árucikkek elpakolása is. A felhasználók ötöde számára ezenkívül az is vonzó, hogy az eladó nem dobálja a megvenni kívánt termékeket, és biztosítottnak érzik így azt is, hogy csak a kosárban lévő áruk kerülnek a blokkra. Az eladók hiányát csupán az önkiszolgáló kasszákat használó vásárlók 9%-a jelölte meg előnynek, de ennek kapcsán is eltérő az egyes generációk véleménye. A 30 évnél fiatalabbak inkább örülnek annak, hogy nem találkoznak a kasszás alkalmazottal a fizetés során, míg az idősebbek kevésbé látják ezt pozitív jellemzőnek.

Az önkiszolgáló kasszákat legtöbben az élelmiszerboltokban használják jelenleg: a lakosság 80%-a szokott saját maga „kasszázni” a napi fogyasztási cikkek megvásárlása során, míg drogériában 15%, sportáruházban 11%, barkácsáruházban pedig 5% a használók aránya.

A lakosság 76%-a gondolja úgy, hogy könnyű használni az önkiszolgáló kasszákat, minden harmadik személy pedig nagyon könnyűnek véli ezek működtetését. A használat egyszerűségének megítélését alapvetően a fizetés gyakorisága és az életkor befolyásolja: a gyakori használók és a fiatalabbak nagyobb arányban vélekednek úgy, hogy könnyű az automata fizetés folyamata.

Az önkiszolgáló kasszánál vásárlók kétharmada nagyrészt bankkártyával szokott fizetni a kasszánál, tízből négyen szinte mindig ezzel egyenlítik ki a számlát.

Mivel az önkiszolgáló kasszák egy részénél jelenleg csak a bankkártyás fizetés áll rendelkezésre, megkérdeztük a vásárlókat a fizetési preferenciáikról abban az esetben, ha mindig megválaszthatnák, hogy készpénzzel vagy bankkártyával fizetnek. Ha a választás szabad lenne, tízből hatan voksolnának a bankkártyára inkább, míg az önkiszolgáló kasszánál fizetők 16%-a inkább a készpénzes fizetés mellett szavazna. Az elektronikus fizetést a férfiak, az 50 évnél idősebbek és a diplomás vásárlók választanák nagyobb arányban.

„Miközben Amerikában már újragondolják, sőt van, ahol leszerelik az önkiszolgáló kasszákat, Magyarországon még növekszik e technológia használata. A magyar lakosság egy jelentős része pedig nemcsak elfogadta, hanem egyértelműen igényli is az önkiszolgáló fizetést a boltokban. Számukra a technológia növeli az ügyfélélményt, ami a kereskedők számára ösztönzőleg hathat a kasszák számának bővítésére” – értelmezi az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője. „Elgondolkodtató, hogy a fiatalabb generáció tagjai sokkal nyitottabbak e kasszák irányába, közülük többen szeretnék használni a technológiát, és őket nem zavarja, hogy nem egy hús-vér ember segítségével fizetnek. Mindez előrevetíti az automata fizetési megoldás térnyerését a jövőben. Örvendetes tény az is, hogy a felhasználók többsége elektronikusan fizetne az önkiszolgáló kasszáknál, amely a fenntarthatóbb és egyszerűbb digitális fizetési módok terjedésében is segítséget nyújthat.” – tette hozzá a szakember.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images