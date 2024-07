Időjárás: marad a kénköves pokol a hétvégén, szétesett a zivatarrendszer

Portfolio 2024. július 13. 09:42

Péntek este egy zivatarrendszer közelítette meg Magyarországot, amely az Észak-Dunántúlon és a Börzsöny térségében záporokat, zivatarokat okozott, de rendszer szétesett, így a hétvégére marad a hőség. Ma sok napsütésre, de időnként gomolyfelhő-képződésre is számíthatunk. Az ország több vármegyéjében különböző szintű figyelmeztetések vannak érvényben zivatarok és a magas középhőmérséklet miatt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között várható, de az Alföldön akár 40 fok fölé is emelkedhet. A tavak és folyók vize is szinte forr, a Balaton 27, a Velencei-tó 30 fokos.