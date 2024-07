Ez aztán a meglepetés! Erre még a kormány sem számított

Kellemes meglepetést okozott a héten megjelent magyar inflációs adat. A friss számok megjelenése után több elemző is kiigazította az idei pénzromlási ütemre vonatkozó várakozását, és a kormány eredeti 6%-os éves inflációs prognózisától már nagyon messze kerültünk.

A héten több cikkünkben is foglalkoztunk a vártnál nagyobb lassulást mutató júniusi inflációs adattal. A pénzromlás üteme mindenkit meglepett, olyannyira, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium is úgy fogalmazott hétfői reakciójában: minden várakozást felülmúlt az infláció júniusi mérséklődése.

Ennek kapcsán érdemes felidézni, hogy a kormány eredetileg 6%-os éves átlagos inflációval számolt a 2024-es évre (ennyivel emelte meg januárban a nyugdíjakat is), amikor egy évvel ezelőtt benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetést. Azt már az eddig megjelent hazai inflációs adatokból sejteni lehetett, hogy messze nem 6% lesz az idei infláció, az új adat pedig még rátesz ezekre a várakozásokra egy lapáttal.

Az OTP Bank elemzői például tovább csökkentették az idei éves inflációra vonatkozó prognózisukat: most

már csak 3,7%-os átlagos áremelkedést várnak az idei évre,

szemben a korábban várt 3,8% helyett. Egyúttal a 2025-ös inflációs várakozásukat is lejjebb vitték: a korábbi 4%-ról 3,8%-ra. Mindezt elsősorban az agrár-élelmiszerárak tekintetében bekövetkező árdinamika csökkenéssel hozták összefüggésbe. Megjegyezték továbbá azt is, hogy a kockázatok felfelé mutatnak, főleg azok után, hogy a kormány adóemelő intézkedéseket jelentett be, ami az elemzők szerint növelheti a jövő évi inflációt.

Virovácz Péter, az ING Bank szenior közgazdásza is azzal kezdte értékelését, hogy a piaci konszenzushoz képest is lefelé mutató meglepetést okozott a júniusi infláció. Kitekintésként arra hívja fel a figyelmet, hogy a következő komolyabb szintugrás az inflációban októbertől várható, amikortól már érdemben 4 százalék felett lehet az infláció. A jelenlegi inflációs alapfolyamatokat figyelve úgy látjuk, hogy 2024 decemberére ismét 5,0 százalék fölé kúszhat az inflációs ráta. A magyar gazdaság teljesítménye gyengének tűnik a frissen beérkezett adatok alapján. A belső kereslet oldaláról aligha várhatunk rövid távon érdemi inflációs nyomást. Ezzel szemben a munkaerőpiac továbbra is erős, a bérkiáramlás a vártnál magasabb, ami további nyomást helyezhet a szolgáltatások árára. Emellett a friss kormányzati bejelentések, az adóemelések is előbb-utóbb vélhetően utat találnak majd a fogyasztókhoz áremelések formájában. Mindezek alapvetően tehát kétoldali kockázatként jelentkeznek az inflációs kilátásokat illetően, némileg talán inkább a felfelé mutató kockázatok túlsúlyával.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az új adatok beérkezése után azt írta, hogy a következő időszakban az infláció a mostani szint (3,7%) körül, esetleg némileg fölötte, 4 százalék körül alakulhat.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szintén arra mutatott rá, hogy legutóbb júniusban vizsgálták felül az inflációs pályára vonatkozó előrejelzésüket, de a júniusi adat annyira alacsony lett, hogy előfordulhat, hogy ezt újra lejjebb kell módosítaniuk.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési központjának igazgatója kommentárjában szintén elárulta: éves átlagban 3,8%-ra csökkentették idei inflációs várakozásukat (júniusban még 4,1% volt). Előrevetíti továbbá, hogy a 3%-os jegybanki inflációs cél stabilan fenntartható elérése legkorábban 2025-ben, annak is inkább a második felében várható.

Mit jelent ez?

A vártnál alacsonyabb és a kormány által korábban tervezettnél sokkal kedvezőbb idei éves inflációs adatnak több csatornán keresztül van hatása a háztartásokra, valamint a költségvetésre. Például a nyugdíjasok idén nagyon jól járhatnak, hiszen januárban 6%-os szokásos nyugdíjemelést kaptak, vagyis ha éves átlagban valahol 3,7% lesz az idei infláció, akkor 2,3%-os reálnyugdíjemelésben részesülhetnek, amire nagyon rég volt példa. Érdemes azt is megemlíteni, hogy egyébként júniusban a nyugdíjas infláció még alacsonyabb is volt (3,6% éves összevetésben) a normál inflációs mutatónál.

Másrészt a költségvetésre a fogyasztási típusú adóbevételeken keresztül is hathat a tervezettnél alacsonyabb infláció. Az áfabevételek megindult helyreállásának ütemét akaszthatja el.

