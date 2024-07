Elképesztő felfedezés: itt épülhet meg a holdbázis!

A Hold felszínéről megközelíthető, föld alatti barlangot fedeztek fel – számolt be a The Guardian egy új tanulmány alapján. A szakértők szerint ez a képződmény ideális helyszín lehet a jövőben megépülő holdbázis számára, írja a 24.hu

A barlang bejárata egy mintegy 100 méter széles és 150 méter mély holdgödörben található, amely nem messze helyezkedik el attól a ponttól, ahol Neil Armstrong és Buzz Aldrin elsőként léptek a Holdra. A NASA Lunar Reconnaissance Orbiter űrszondája által gyűjtött adatok szerint a nyílás egy 45 méter magas és 80 méter hosszú barlanghoz vezet.

A tudósok már régóta feltételezték, hogy egyes holdgödrök mélyén járatok találhatók, azonban

most először sikerült bizonyítaniuk ezt a feltevést.

Ez a járat körülbelül 150 méterre húzódik a felszín alatt, így tökéletes védelmet nyújthat az asztronauták számára a Hold barátságtalan környezetével szemben. Emellett megóvhatja őket a kozmikus sugárzástól és a becsapódó meteoritoktól is.

A kutatók úgy vélik, hogy ezek a lávaalagutak nemcsak a holdbázis szempontjából érdekesek, hanem az ott található kövek tanulmányozása rengeteg új információval szolgálhat a Hold kialakulásával és vulkanikus múltjával kapcsolatban.

Bár ez a barlang kiváló helyszín lehet egy holdbázis számára, némi probléma is akad vele. Az építkezni kívánó űrhajósoknak több mint 100 métert kellene ereszkedniük egy holdgödörbe ahhoz, hogy elérjék az alját. Ez önmagában is nagy kihívás lenne, de tovább nehezíti a helyzetet, hogy a gödör falai laza törmelékekből állnak. Ezek akár gyengébb érintésre is kisebb lavinákat indíthatnak meg a mélyedés aljára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images