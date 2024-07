Ötven új busz érkezik Budapestre

Újabb 50 új csuklós autóbuszból álló flotta érkezik a fővárosba 2025-től - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.

A közlemény szerint az új járművek üzemeltetésére tavaly kiírt tenderben az ArrivaBus adta a legkedvezőbb ajánlatot, így az eljárás nyertese lett.

A BKK és az ArrivaBus tízéves - és további két évvel meghosszabbítható - szerződést írt alá, és a jövő nyártól érkeznek majd a Mercedes alacsony padlós Citaro G típusú autóbuszai - írták.

A buszokról azt közölték, hogy a járművek akadálymentesek, tágas férőhellyel, légkondicionálóval, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel rendelkeznek.

Az új járművek

elsősorban Dél-Budán, Dél-Pesten és a Rákóczi út-Thököly út-Újpalota útvonalon közlekednek majd.

Kitértek arra is, hogy a most kötött szerződés 50 csuklós autóbusz forgalomba állításáról szól, június közepén ugyanígy 50 csuklós autóbusz üzemeltetésére írt alá szerződést az ArrivaBus, ezenkívül további 50 szóló autóbusz üzemeltetéséről is megállapodás születhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images