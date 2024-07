Kiderült: Magyarország mellett Szlovákia felé is leállt az orosz Lukoil olajszállítása

Szlovákia felé is leállt az orosz Lukoil olajszállítása Ukrajnán keresztül, mivel az orosz cég felkerült az új ukrajnai szankciós listára – ezt közölte csütörtökön a szlovák gazdasági tárca a Reuters tudósítása szerint, miután a Portfolio megírta: Magyarország felé már leállt a Lukoil szállítása. Frissítés! A jelek szerint egyelőre nincs nagy baj, illetve régiós ellátásbiztonsági kockázat, de nem egyértelmű a helyzet, mert egy ukrán piaci forrás arra utalt a hírügynökségnek, hogy a háttérben más orosz olajszállító cégek segítségével "a terveknek megfelelően" zajlik Ukrajnán át az orosz olaj tranzitja Szlovákia és Magyarország felé, ahogy azt déli cikkünkben vázoltuk, mint lehetőséget. Késő délután aztán a hírügynökség két további piaci forrása azt jelezte: Szlovákia felé meredeken visszaestek az orosz olajszállítások a korábbi tervhez képest, Magyarország felé enyhe csökkenés látszik, Csehország felé pedig rendben zajlanak továbbra is a szállítások.

A szlovák minisztériumi közlemény azt hangsúlyozza, hogy a többi orosz olajcég felől továbbra is zavartalanul érkeznek az olajszállítmányok Ukrajnán át Szlovákiába, így "a problémák a (szlovák olajfinomító) Slovnaft szerint egyetlen konkrét szállítóval, a Lukoillal vannak". Azt is jelezte azonban a tárca, hogy Slovnaftnak vannak más orosz olajcégekkel is szállítási szerződései.

A szlovák olajhálózatot üzemeltető Transpetrol is kiadott egy közleményt, amely azt jelezte a hírügynökség szerint, hogy a többi orosz szállító felől továbbra is zavartalanul megérkeznek az olajszállítmányok Ukrajnán át Szlovákiába.

A hírügynökség egy ukrán iparági forrással is tudott beszélni, aki azt jelezte, hogy "a terveknek megfelelően" zajlik az orosz olaj ukrajnai tranzitja az Európai Unió felé. Ez a számok nyelvén azt jelenti a forrás szerint, hogy havonta mintegy 1,1 millió metrikus tonna orosz nyersolaj tranzitjáról van szó (napi mintegy 250 ezer hordónyiról), amelyből mintegy 900 ezer tonnát tesz ki a Szlovákia és Magyarország felé továbbított orosz olajmennyiség, és amely nagyjából egyenlően oszlik meg a két ország között.

Utóbbi egybevág a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal idén áprilisig elérhető olajimport statisztikájával, amely szerint havonta 400-500 ezer tonna körüli mennyiséget tesz ki Magyarország elsődleges kőolaj importja. Mindez azt jelenti, hogy a másik 400-500 ezer tonna körüli havi mennyiség a Mol szlovákiai finomítójához érkezik, illetve afelé mutat, hogy mind Magyarország, mind Szlovákia felé az eddig megszokott orosz olajmennyiség áramlik Ukrajnán át, csak éppen a Lukoil helyett más cégek bonyolítják ezt a forgalmat.

Frissítés!

Ennek azonban teljesen ellentmondani látszik az, amit késő délután a Reuters írt két további piaci forrása alapján. A hírügynökség azzal frissítette a beszámolóját, hogy tudomásuk szerint Szlovákia felé meredeken visszaesett az orosz olajszállítás a Barátság II. kőolajvezetéken, Magyarország felé enyhén, míg Csehország felé a korábban tervezett mennyiségek zavartalanul megérkeznek. Azt is jelezték a források, hogy a Mol és a Lukoil közötti keretmegállapodás évi 4 millió tonna körüli orosz olaj importjáról szól Magyarország és Szlovákia felé.

Az egyik forrás azt is jelezte: a Lukoil felőli olajszállítások kiesése nehéz helyzetet okoz a Molnak, különösen a szlovákiai Slovnaft finomítójának, hogy továbbra is stabilan fenntartsa a működését.

Címlapkép forrása: Portfolio