A fél világot megrengette a Microsoft problémája: légitársaságok, bankok, tőzsdék működésében is zavarok voltak

Műszaki hibák sorozata zavarta meg pénteken a légitársaságok, bankok és a londoni tőzsde szolgáltatásait, a hibák szokatlanul széleskörű sorozata az Egyesült Államoktól Ázsiáig terjedt, miután a Microsoft az online szolgáltatásainak meghibásodásáról számolt be, írja a Bloomberg.

Péntek reggel váratlanul földre kényszerültek az American Airlines, a Delta Airlines és a United Airlines járatai. A légitársaságok kommunikációs problémákra hivatkoztak, röviddel azután, hogy a Microsoft felhőszolgáltatásaival átmenetleg problémák voltak. Az incidens több légitársaságot érintett, írja a Reuters. Nemcsak a légitársaságokra terjedt ki a probléma. A McDonald's és az LSE Group is azok között a nagyvállalatok között volt, amelyek különböző kommunikációs problémákat közöltek.

Az American és a Delta mellett a United Airlines és az Allegiant Air is problémákról számolt be. A Frontier Group Holdings és a Sun Country szintén jelentett üzemzavarokat. A Frontier korábban azt közölte, hogy egy a Microsoft egy jelentős műszaki problémája átmenetileg befolyásolta működését. Az Allegiant honlapja nem volt érhető el a Microsoft Azure problémája miatt. Csütörtökön 147 Frontier-járatot töröltek, 212 másikat pedig késleltettek - derült ki a FlightAware adatkövető adataiból. Az Allegiant repülőgépeinek 45%-a késett, míg a Sun Country esetében ez az arány 23% volt.

A Microsoft közölte, hogy az üzemzavar csütörtökön este kezdődött, és ügyfeleinek egy része több Azure-szolgáltatással kapcsolatban is problémákat tapasztalt az Egyesült Államok középső régiójában. A Microsoft külön vizsgálja a különböző Microsoft 365 alkalmazásokat és szolgáltatásokat érintő problémát is. Pénteken a Microsoft közölte, hogy megtalálták a kiváltó okot, és a szolgáltatások többsége helyreállt. A vállalat szerint azonban egyes ügyfeleknél továbbra is előfordulhatnak problémák a régióban.

Nem ez az első ilyen eset idén. A CNBC emlékeztet, januárban a Microsoft felhőszolgáltatása globális kimaradást szenvedett, amely hatással volt az Outlooktól a Teams-ig a cég szolgáltatásaira. Akkor a Microsoft azt mondta, hogy a fennakadás egy hálózati változás miatt történt.

