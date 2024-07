Orbán Viktor adómentes borravalót ígért Magyarországon

Portfolio 2024. július 19. 08:01

Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott interjút, amelyben előre vetítette, hogy Magyarországon a borravalót adómentessé tehetik. Bejelentette azt is, hogy november 8-án Budapesten a versenyképességről találkozót tartanak, mely után egy versenyképességi paktumot fog előterjeszteni. A miniszterelnök a háborúról, külpolitikáról és a minapi szolnoki kalandparkban történt gyermekbántalmazásról is beszélt.