Az eddigi "B3"-ról két fokozattal "B1"-re javította a devizában és lírában fennálló hosszú adósság besorolását Törökország esetén péntek éjjeli döntésével a Moody's Ratings. Sőt, az új besorolásokhoz is pozitív kilátást rendelt, ami további felminősítés lehetőségére utal.

A döntést elsősorban azzal indokolta a hitelminősítő, hogy egyre határozottabban, és megalapozottabban látszik az, hogy a török monetáris politika visszatért az Erdogan elnök által korábban erősen támogatott unortodox monetáris politika útjáról az ortodox, hagyományos monetáris politikai lépések, így például az agresszív kamatemelések útjára az infláció elleni küzdelemben. Ez a Moody’s szerint nagy mértékben segíti az ország hatalmas egyensúlyi problémáinak enyhítését is. A témáról a közelmúltban mi is elemzést írtunk:

Az indoklás szerint „ez a monetáris politikai fordulat meghozza az első látható eredményeket a törökországi makrogazdasági egyensúlytalanságok csökkentése terén”. A hitelminősítő felidézi, hogy „Az infláció és a belföldi kereslet mérséklődni kezdett, ami nagyobb bizalmat ad nekünk abban, hogy az inflációs nyomás jelentősen enyhülni fog az elkövetkező hónapokban és 2025-ben.” Utalnak rá, hogy „a török központi bank (CBRT) gyorsan növeli a monetáris politika hitelességét, ami hozzájárul a török lírába vetett bizalom helyreállításához”.

Azt is megjegyzik: „A monetáris politika hitelességének és hatékonyságának növekedésével a makrogazdasági stabilitás és az intézmények megerősödése lehetővé teheti, hogy ismét előtérbe kerüljenek Törökország alapvető hitelezési erősségei, mint például a diverzifikált és versenyképes gazdaság, valamint a viszonylag erős költségvetési és adósságmutatók, és különösen akkor, ha a makrogazdasági politika irányításában bekövetkezett változást olyan strukturális változások kísérik, amelyek a jövőben csökkentik a tartós inflációs sokkok kockázatát.”

Júniusban egy év óta először csökkent az éves összevetésű török infláció az MTI emlékeztetője szerint: az előző hónapban mért 75,4 százalékról 71,6 százalékra, és a Moody's várakozása szerint decemberig meredek további csökkenéssel 45 százalék alá, a jövő év végéig 30 százalék körüli ütemre lassul - áll az elemzésben.

A Moody's szerint a felminősítés másik fő tényezője az, hogy érdemben csökkent - jóllehet nem szűnt meg teljesen - a török gazdaság külső sérülékenysége: a folyómérleg-egyenleg hiánya a májussal zárult tizenkét hónapban 25 milliárd dollárra - az idei évre várt török hazai össztermék (GDP) 2,1 százalékára - mérséklődött a tavalyi azonos időszakban mért 57 milliárd dollárról, amely 5,1 százalékos GDP-arányos folyó deficitnek felelt meg.

Mindeközben a török devizatartalék a Moody's elemzése szerint 33 milliárd dollárral, 68 százalékkal nőtt a tavaly májusban elért legutóbbi mélypontról, és a török banki, illetve vállalati adósoknak ismét széleskörű hozzáférésük van a külső finanszírozási forrásokhoz.

Azt is érdemes még hozzátenni, hogy a hitelminősítő által Törökországnak most megadott "B1" osztályzat is még a spekulatív besorolási kategóriába tartozik, és öt fokozattal marad el a befektetési ajánlású minősítési sáv alapszintjétől, amely a Moody's módszertanában "Baa3".

