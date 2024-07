Magyarország emeli a tétet Ukrajnával szemben: 6,5 milliárd eurót blokkolunk a Lukoil-ügy miatt

Az uniós külügyminiszterek hétfői brüsszeli ülésén "világossá tettem, hogy mindaddig, amíg ezt a kérdést Ukrajna nem oldja fel, addig az Európai Békekeretből származó 6,5 milliárd eurós fegyverszállítási ellentételezés kifizetését felejtse is el mindenki" – árulta el a Lukoil-ügyre adott újabb magyar lépés tartalmát Szijjártó Péter kedden az ATV Híradónak. Közben Moszkvából is fontos üzenetek érkeztek az ukránok által blokkolt Lukoil-szállítások ügyében.

Amint ma reggeli elemzésünkben átfogóan megírtuk, és ma egy vezető orosz olajpiaci forrás is megerősítette a TASZSZ hírügynökségnek: nem szállít a Lukoil olajat Ukrajnán át, de a helyét más orosz szállítók teljes egészében átvették júliusban, ezért Ukrajnán át nem csökkent az orosz vezetékes olajszállítás Magyarország és Szlovákia felé. Éppen emiatt nincs is ellátásbiztonsági kockázat egyelőre a két országban, ezért úgy fogalmaztunk, utalva a politikai üzengetések és a tényleges ellátásbiztonsági helyzet közötti különbségekre: a Lukoil-ügynek egyelőre a jelek szerint nagyobb a füstje, mint a lángja.

Amint Alekszander Novak alábbi szavaiból kiolvasható: az orosz cégek a továbbiakban is érdekeltek lesznek az olajszállítások folytatásában, így a Lukoil-szállítmányok blokkolása nem feltétlenül okoz tényleges ellátási problémát Magyarországon, és Szlovákiában.

Megszólalt az ügyben Maria Zaharova, orosz külügyminisztériumi szóvivője is, aki azzal vádolta Ukrajnát, hogy az energiahordozók tranzitját "manipulációs gombként" használja. Alexander Novak energetikáért felelős orosz miniszterelnök-helyettes is nyilatkozott újságíróknak az ügyben, aki azt mondta a TASZSZ-nak: (a Lukoilon kívüli) orosz cégek továbbra is szállítanak vezetéken olajat Ukrajnán át Magyarországnak és Szlovákiának, és ezekhez az országokhoz hasonlóan ezek a cégek is érdekeltek a szállítások folytatásában. Úgy fogalmazott:

Jelenleg a szállítások zajlanak, és azon dolgozunk, hogy azok folytatódjanak, és a Druzhbán keresztül olajat kapó partnereink továbbra is megkapják

– mondta.

A tudósítás szerint azt is mondta: "Érdekeltek vagyunk az energiahordozóink eladásában, ráadásul Magyarország, Szlovákia és Csehország soha nem utasította el ezeket a mennyiségeket". Nagyon érdekes a tudósítás utolsó mondata, amely szerint Magyarország és Szlovákia 2024 végéig kapott ideiglenes mentességet az orosz vezetékes kőolajvásárlások tilalma alól, miközben tudomásunk szerint nincs ilyen időhatározó a két ország mentességére.

Ezután jelent meg az ATV Híradónak adott magyar külügyminiszteri nyilatkozat leirata, amely szerint Szijjártó tegnap a külügyi tanácsülésen azt mondta a kollégáinak:

mindaddig blokkolni fogja a magyar kormány az Európai Békekeretből 6,5 milliárd euró kifizetését más tagállamok fegyverszállítási számláira, ameddig a Lukoil-szállításokat nem engedik át az ukránok, noha amint jeleztük: ezen szállítások nélkül sincs gond.

Szijjártó érvelése szerint "hogy nézne az ki, hogy mi 6,5 milliárd euró kifizetéséhez hozzájárulunk, miközben Ukrajna az energiaellátásunk biztonságát veszélyezteti".

Szerinte egyébként a tegnap Magyarország és Szlovákia által az Európai Bizottságnál kezdeményezett ukrajnai konzultációs ügyben "az Európai Bizottság most nehéz helyzetben van, mert egy saját maga által korábban Ukrajnával megkötött megállapodást szeg meg Ukrajna betű szerint." Szerinte "nagyon nehéz lesz Brüsszelben eltagadni, hogy itt mi is a valóság, ráadásul rövid határidők állnak a bizottság rendelkezésére."

A magyar ellátásbiztonságra utalva jelezte: "dolgozunk természetesen a Mollal azon, hogy milyen jogi technikai megoldások szükségesek ahhoz, hogy hosszú távon is biztosítsuk az ország energiaellátását, ha az ukránok nem lépnek. Én azt gondolom, hogy itt ez egy kristálytiszta helyzet, és az Európai Bizottságnak igenis rá kell szorítania Ukrajnát arra, hogy tegye ismételten lehetővé a Lukoil olajszállításait Ukrajnán keresztül." Az interjú egy másik részében újra egyértelművé tette:

Ezt a helyzetet az ukránoknak kell feloldani.

Szerinte a Mol azért nem rohant más olajszállítókhoz (noha valójában a Lukoil szállításait kipótolták más orosz cégek), hogy mert az ukránok később akár más orosz szállítókat is szankciós listára tehetnek, és így ez össze-vissza rángatná a magyar olajbeszerzési stratégiát, hogy éppen mikor melyik orosz cég van fent az ukrán szankciós listán.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala