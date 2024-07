Újabb gigantikus projektet tervez az olajmonarchia: még Oroszországgal és Amerikával is versenyre kelnének

Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb nyersolaj-exportőre, ambiciózus terveket szövöget: több mint 100 milliárd dollárt kíván befektetni annak érdekében, hogy az USA és Oroszország után a világ harmadik legnagyobb gáztermelőjévé váljon. A cél nem csupán gazdasági, hanem környezetvédelmi is, hiszen az ország gazdasága egy szén-dioxid-mentes társadalomra készül - számolt be a Nikkei Asia

Rijád tervei szempontjából kulcsfontosságú a Jafurah gázmező az ország keleti részén. Ez a terület a legnagyobb palagázmező a Közel-Keleten, 229 billió köbméternyi ismert tartalékkal rendelkezik. Ez az óriási mennyiség körülbelül 70 évnyi japán folyékony földgázimportnak felel meg.

Az állami tulajdonban lévő Saudi Aramco jelezte, hogy legalább 100 milliárd dolláros beruházásra számít Jafurahban.

A vezetés június végén már nagyjából 25 milliárd dolláros megrendelést adott le az üzem építésére és egyéb munkálatokra. A tervek szerint a gázkitermelés 2025-ben kezdődhet meg. A projekt várhatóan a legnagyobb palagázfejlesztés lesz az Egyesült Államokon kívül. Az USA vált ugyanis a világ legnagyobb földgáztermelőjévé, miután az úgynevezett palagázforradalom jelentősen megnövelte az ország termelését a 2000-es években. Az ebben az időszakban kifejlesztett technológiák - mint például a vízszintes fúrás és a hidraulikus repesztés - lehetővé tették a kőzetformációkban rekedt palagáz viszonylag alacsony költséggel történő kitermelését.

Az ország nem csak Jafurára koncentrál. A helyi média szerint Szaúd-Arábia földgáztermelése 2021-es szintről 60 százalékkal nőhet napi 0,6 milliárd köbméterre (ami körülbelül évi 150 millió tonna LNG-nek felel meg) 2030-ra. A kitermelt gázt hazai energiatermelésre és más célokra fogják felhasználni. Az ország energiatermelése jelenleg 60 százalékbanban földgáztüzelésű és 40 százalékban olajtüzelésű erőművekre támaszkodik.

a tervek szerint azonban 2030-ra teljesen ki akarják iktatni az olajat ebből a mixből, és azt földgázzal valamint megújuló energiaforrásokkal kívánják helyettesíteni.

Szaúd-Arábia nemcsak hazai fejlesztésekben gondolkodik, hanem külföldön is aktívan részt vesz az LNG-termelésben és kereskedelemben. Márciusban például félmilliárd dollárt fektetett be egy amerikai vállalatba, amely Ausztráliában rendelkezik LNG-érdekeltségekkel. Júniusban hosszú távú szerződéseket kötött két amerikai LNG-projektből évi 6,5 millió tonna beszerzésére, egyikükben pedig 25%-os részesedést szerzett. Ezt követően Európába és Ázsiába tervezi értékesíteni az LNG-t.

Nem Szaúd-Arábia az egyetlen közel-keleti olajtermelő ország, amely gázra áll át. Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) is komoly beruházásokba kezdett ezen a téren: júniusban például egy új LNG-üzembe fektettek be több mint öt milliárd dollárt. Májusban pedig részesedést szereztek mozambiki LNG érdekeltségekben és egy amerikai LNG-projektben is. Szaúd-Arábia és az EAE azért összpontosítanak ilyen mértékben a gázfejlesztésre, mert

céljuk az energiadiplomácia előmozdítása is.

