Még mindig tartanak attól, hogy az infláció kikel a sírból

Az Európai Központi Bank (EKB) továbbra is komoly kihívásokkal néz szembe a magas infláció elleni harcban, különösen a szolgáltatások árának makacs emelkedése miatt – mondta Isabel Schnabel, az EKB igazgatótanácsának tagja egy pénteken megjelent interjúban.

Schnabel, aki a legbefolyásosabb azon EKB-s döntéshozók közül, akik szigorúbb monetáris politikát támogatnak, most is óvatos hangnemet ütött meg, még akkor is, amikor sok kollégája már további kamatcsökkentések lehetőségét fontolgatja.

„Továbbra is arra számítunk, hogy az infláció a jövő év folyamán fokozatosan közelíteni fog a 2%-os célunkhoz” – mondta Schnabel a Frankfurter Allgemeine Zeitung című német napilapnak a Reuters szerint.

„A tartósan ragadós szolgáltatási infláció azonban azt mutatja, hogy az infláció elleni küzdelem 'utolsó mérföldje' különösen nehéz” – tette hozzá az interjúban.

A júniusi csökkentés után az EKB múlt héten változatlanul hagyta a kamatokat. Christine Lagarde elnök szerint azonban a szeptemberi ülésen nyitott a lehetőség, és több döntéshozó nyíltan további csökkentéseket fontolgat, ahogy az inflációs nyomás enyhül.

Schnabel szerint „egyes adatok... nem teljesen feleltek meg” az EKB várakozásainak a júniusi kamatcsökkentés idején, és ezt nem követi automatikusan további kamatcsökkentések egész sora.

"A kamatcsökkentések üteme az adatoktól függ majd" – mondta.

Schnabel utolsó kilométeres narratívája élénk vita tárgyát képezte az EKB e hónap elején tartott szakpolitikai szimpóziumán. Egy akadémiai tanulmány ugyanis „könnyű utolsó kilométert” jósolt az euróövezet központi bankja számára.

Az eurózóna inflációja júniusban 2,5% volt. A júliusi adatokat szerdán teszik közzé. Az EKB számára kulcsfontosságú lesz figyelemmel kísérni ezeket az adatokat annak érdekében, hogy megfelelő döntéseket hozhasson a monetáris politika jövőjéről.

