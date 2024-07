Nagyon durvát szólt vissza Zelenszkij tanácsadója Gulyás Gergely zsarolást hangoztató szavaira

Azokra a Gulyás Gergely által a mai Kormányinfón tett kijelentésekre, hogy Ukrajna a békemissziós erőfeszítések miatt zsarolja Magyarországot és Szlovákiát a Lukoil-szállítmányok blokkolásával, nagyon durvát szólt vissza Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legbefolyásosabb tanácsadója.

Amint hírfolyamunkban megírtuk: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője azt állította, hogy a Lukoil-lépés mögött, amit zsarolásnak nevezett, az húzódik meg: Ukrajna azt követeli Magyarországtól, hogy "hagyjunk fel a békepárti politikával". Szerinte Ukrajna az olajszállításon keresztül zsarolja Magyarországot és Szlovákiát, azaz éppen azokat az országokat zsarolja, akik következetesen kiállnak a tűzszünet mellett.

Az üzemanyagellátás kapcsán azt is mondta, szeptemberig kell megoldást találni, tehát nincs jelenleg indok a pánikra, de később üzemanyag hiány is lehet. Közben Lantos Csaba energiaügyi miniszter azt is felfedte, hogy a Mol milyen lépései mentén sikerült egyelőre áthidalni a helyzetet, és megerősítette a Portfolio azon kedden megírt információját, hogy az ukrán elnök asztalán volt már egy, a Lukoil szállításainak blokkolását feloldó javaslat, de azt nem írta alá.

Mindezek után kérdezte péntek délután a Reuters Mihailo Podoljakot, Zelenszkij elnök egyik legbefolyásosabb tanácsadóját a fentiekről. Ő visszautasította Gulyás Gergely szavait, mondván: egyrészt az ukrán lépésnek semmi köze a zsaroláshoz, másrészt a békepártiságot is kritizálta.

A tudósítás szerint azt mondta:

Magyarország és Szlovákia nem a béke elérése érdekében cselekszenek, és csak ahhoz ragaszkodnak, hogy engedményeket kell tenni Oroszországnak.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images