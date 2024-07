Még sok a megválaszolatlan kérdés a vendégbefektetői programnál

A vendégbefektetői, ismertebb nevén „arany vízum” program, hivatalosan már július 1-től hatályos, lehetőséget kínálva harmadik országbeli befektetőknek, hogy 10+10 éves tartózkodási engedélyhez jussanak. Az ingatlanalapokba és lakóingatlanokba történő befektetési lehetőségekkel kapcsolatban azonban még sok a tisztázatlan részlet. Az előírt befektetési jegyek és ingatlanok kapcsán szigorú technikai és megfelelőségi előírások vannak érvényben, amelyek jelenleg még nem teljesíthetők. Az ingatlanbefektetési opció csak 2025. január 1-től lesz elérhető, így a befektetőknek várniuk kell, kivéve, ha az 1 000 000 eurós adományozási lehetőséget választják, amely már most is nyitva áll előttük.

Hivatalosan július 1-jén hatályba lépett és elindult a jelentős nemzetközi érdeklődést kiváltó, a kihirdetés óta már több alkalommal módosított, sokak által csak „Golden Visa” vagy „Aranyvízum” néven ismertté vált vendégbefektetői program. Ezáltal a harmadik országbeli befektetők előtt jogszabályi szinten megnyílt a lehetőség, hogy vendégbefektetői vízum, majd az alapján a 10+10 éves tartózkodást lehetővé tévő vendégbefektetői tartózkodási engedély iránti kérelmet terjesszenek az illetékes szervek elé.

A jogszabályi rendelkezések ellenére a befektetőknek még várniuk kell a program tényleges megindítására, illetve a befektetések megvalósítását megelőzően, melynek okait és az azokat kísérő körülményeket jelen cikk bekezdésein keresztül próbáljuk feltárni és ismertetni.

Mi az a vendégbefektetői program?

A helyzet elemzésének első lépéseként röviden szükséges áttekintenünk a már több alkalommal módosított program jelentősebb szabályait. A tartózkodási engedély megszerzésének legfőbb feltétele, más egyéb, főként technikai és (nemzet)biztonsági előírásoknak történő megfelelés mellett, hogy a vendégbefektető az alábbi, jogszabályban meghatározott befektetések valamelyikét megvalósítsa:

a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett, és speciális követelményeknek megfelelő alapkezelő által kezelt ingatlanalap által kibocsátott, legalább 250 000 euró összegű befektetési jegy megszerzése, legalább 500 000 euró összegnek megfelelő értékű, magyarországi, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, saját helyrajzi számmal rendelkező lakóingatlan megvásárlása; legalább 1 000 000 euró értékben, oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából pénzbeli adomány nyújtása valamely közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére.

A vendégbefektetői tartózkodási engedélyt megszerezni kívánó harmadik országbeli állampolgár első lépésként egy 6 hónapos érvényességi idővel bíró vendégbefektetői vízumot köteles igényelni, melynek előfeltétele valamely, fentiekben rögzített befektetés megvalósítása, vagy ennek alternatívájaként írásbeli kötelezettségvállalás benyújtása arra vonatkozóan, hogy a befektető vállalja legalább az egyik befektetés megvalósítását a vendégbefektetői vízum kiadását követő három hónapon belül.

A fentiek alapján úgy tűnhet, hogy minden adott ahhoz, hogy a vendégbefektetői tartózkodási engedélyt megszerezni kívánó éljen a program adta lehetőségekkel, azonban a gyakorlatban az érintetteknek az első két kategória kapcsán azzal szembesülnek, hogy a program tényleges indulása még várat magára, melynek körülményeit és okait megkíséreljük közelebbről feltárni.

Az ingatlanalapokba történő befektetésekkel kapcsolatos körülmények

A vonatkozó jogszabályok és végrehajtási rendeletek speciális előírásokat és követelményeket írnak elő mind a programban részt venni kívánó alapkezelők, mind az általuk kezelt ingatlanalapok részére, mely részletszabályok a jogszabálytervezet első alkalommal történő kihirdetését és elfogadását követően is több alkalommal módosítottak már.

Az egyik ilyen, jelentős feltétel szerint kizárólag olyan ingatlanalap által forgalmazott befektetési jegyek megszerzése felel meg a program követelményeinek, melynek alapkezelője az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett, úgynevezett „minősített piaci szereplők jegyzékén” szerepel. A minősített piaci szereplők jegyzékére történő regisztráció előfeltétele az Alkotmányvédelmi Hivatal által lefolytatott, speciális, cégellenőrzést, személyellenőrzést, valamint a gazdasági szereplő tevékenységi területének vizsgálatát is magában foglaló, előzetes minősítési eljárás lefolytatása, és annak pozitív eredménnyel való lezárása.

Az eljárás önmagában is rendkívül időigényes, azonban a speciális, minősített piaci szereplők jegyzékére vonatkozó részletszabályok és követelmények, illetve az alapkezelőkkel szembeni, a jegyzékre kerüléssel kapcsolatban támasztott elvárások kizárólag a program hivatalos indulását megelőző hetekben, 2024 májusában kerültek kihirdetésre.

Mindezek együttesen azt eredményezték, hogy a programban részt venni kívánó alapkezelők által az Alkotmányvédelmi Hivatal a kezdeményezett eljárásokat a program hivatalos, július 1-i megindításáig még nem zárta le, sőt, azok jelentős része még a mai napig folyamatban van, így jelenleg nincs a piacon olyan szereplő, amely megfelel a jogszabály által támasztott feltételeknek, és rendelkezik az előírt speciális minősítéssel. Ebből adódóan a jogszabályi követelményeknek megfelelő befektetési jegy, „termék” sincs még a piacon, melyet a befektetők megvásárolhatnak.

A fenti minősítési eljárások lefolytatása mellett további jelentős akadályokat gördítenek a program elé a szabályozást érintő bizonytalanságok és nyitott, főként tőkepiaci és ingatlanjogi területeket érintő kérdések, melyek a vendégbefektetői programot megelőzően is már rendkívüli komplexitással bírtak. A jogalkotó több technikai és megfelelőségi előírást is meghatározott az alapokkal és alapkezelőkkel szemben. Ezek értelmezése és teljesítése azonban a jelenlegi szabályok alapján bizonytalan, és további kérdéseket vet fel a szakemberek számára. A pontosítás még a jogalkotó feladata, ami szükséges a tartózkodási engedély megszerzéséhez. Várható, hogy további részletszabályokat vezetne be a program hatékony elindításához.

Vitathatatlan, hogy ugyan az elvi lehetőség már nyitva áll a harmadik országbeli állampolgárok előtt, hogy vendégbefektetői vízum igénylése iránti kérelmet nyújtsanak be az illetékes hatóság részére, azonban fontosnak tartjuk újfent kiemelni, hogy

az irányadó szabályozás hatályos szövegezése szerint ugyan az így kiadott vízumok maximális érvényességi ideje hat hónap, de a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely befektetési kategória szerinti befektetés megvalósítását vállalja a következő három hónapon belül.

A megfelelő „termék” jelenlegi hiánya azonban magában hordozza annak a veszélyét, hogy a befektető a vállalt határidőn belül objektíve nem lesz képes teljesíteni a befektetését és vízuma lejár, mielőtt a megfelelő körülmények előállnának.

Befektetés lakóingatlanba

A bevándorlási törvény első tervezete és kihirdetett változata szerint a legalább 500 000 euró értékű lakóingatlanba történő befektetésen keresztüli vendégbefektetői tartózkodási engedély megszerzésének lehetősége a befektetési jegyekre vonatkozó opcióhoz hasonlóan a július 1. napjától nyitva állt a potenciális befektetők előtt, azonban a jogszabályt érintő módosítások egyike ezen alternatíva alkalmazhatóságát 2025. január 1. napjára változtatta meg azzal, hogy kizárólag ezen napot követően megszerzett ingatlanok ismerhetők el és felelnek meg a program előírásainak.

A VÍZUM IDŐBELI ÉRVÉNYESSÉGÉRE VONATKOZÓ, KORÁBBAN MÁR ISMERTETETETT SZABÁLYOK MELLETT AZ INGATLANPIACON TERJEDŐ, SZÁMOS ESETBEN EGYMÁSNAK ELLENTMONDÓ ÉS MEGALAPOZATLAN INFORMÁCIÓK TOVÁBBI VÁRAKOZÁSRA KÉNYSZERÍTIK A BEFEKTETNI KÍVÁNÓ HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKAT.

A legfontosabb vita arról szól – és a legtöbb ellentétes híresztelés is erről szól –, hogy az előírt ingatlanbefektetés teljesíthető-e több kisebb értékű ingatlan egybeszámított portfóliójával.

Jelenleg sem a jogszabályok, sem a vízumigénylési formanyomtatványok nem támasztják alá ezt az értelmezést.

Kulcsfontosságú kiemelni, hogy csak már felépült, önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok felelnek meg a program előírásainak. Tervezőasztalról vásárolt, kivitelezés alatt álló projektingatlanok nem, mely feltétel jelentősen szűkíti az elérhető és alkalmas ingatlanok körét, mely további nehézséget okozhat a lehetséges vendégbefektetőknek.

Összefoglalva tehát, tekintettel arra, hogy a 250 000 euró összegű befektetést feltételező, tőkepiaci opció kapcsán a jogalkotó és a minősítési eljárást végző szervek előtt még jelentős mennyiségű elvégzendő feladat áll, melyek előfeltételeit képezik a megfelelő „termék” piaci szereplők általi létrehozásának, továbbá arra a tényre, hogy a lakóingatlanba történő befektetési alternatíva csupán 2025. január 1. napjától áll rendelkezésre, a befektetni vágyók további várakozásra kényszerülnek, kivéve, ha a talán legkevésbé vonzó lehetőség kihasználásával, azaz az 1.000.000 Euro összegű adomány teljesítése útján kívánnak részt venni a programban, mely előtt szabad az út.

A cikk szerzője Gortva Martin, a Kapolyi Ügyvédi Iroda ügyvédje és Nemzetközi Mobilitási csoportjának vezetője.

