Néhány hete az USA legnagyobb élelmiszer-gyártója, a PepsiCo meglehetősen csalódást keltő eredményekről számolt be, miután az elmúlt évek áremelései után a fogyasztók kevesebbet vásárolnak a gyártó termékeiből. Ugyan a cég vezérigazgatója, Ramon Laguarta a vásárlók pénzügyi nehézségeit okolja a visszaesésért, de a piackutatások szerint nem (csak) ez áll a háttérben - számolt be a Bloomberg.

A visszaesés különösen Észak-Amerikában volt nagy, ahol mind az italok, mind a sós snackek forgalma csökkent. Azonban amíg, a cég szerint a fogyasztók rosszabb anyagi helyzete okolható a kialakult helyzetért, addig a Circana nevű piackutató cég arról számolt be, hogy a friss gyümölcsök és zöldségek iránti fogyasztói kereslet folyamatosan növekszik, ezek a termékek pedig jellemzően drágábbak, így inkább arról van szó, hogy

az emberek egyszerűen kevesebb egészségtelen élelmiszert vásárolnak.

Ez a trend részben annak is köszönhető, hogy az emberek többet főznek otthon ahelyett, hogy étterembe mennének Emellett pedig az Ozempic nevű egyre népszerűbb gyógyszer egyik gyakori mellékhatása, hogy csökkentik az emberek magas zsír- és cukortartalmú élelmiszerek iránti „sóvárgást” – mondta Fatima Cody Stanford, a Harvard Medical School elhízásgyógyász kutatója.

Adódik a kérdés, hogy most akkor a Pepsinek és más feldolgozott élelmiszereket forgalmazó gyártóknak is a friss élelmiszerek piacát kellene célba vennie? A válasz azonban nem olyan egyértelmű, mint amilyennek elsőre tűnhet, ugyanis a friss élelmiszerek üzlete drámaian különbözik a feldolgozottakétól, melyek mesterséges tartósítószerekkel vannak tele, és hosszú ideig képes elállni a raktárakban, így tehát a változás a sokkal romlékonyabb termékek felé hatalmas kihívást jelentene ezeknek a cégeknek, nem csak a raktározás, de az ellátási láncok egyéb területein is. Emellett pedig a múltbeli példák is óva inthetik az iparág szereplőit.

A cégek számára azonban jó lehetőség lehet a nemzetközi piacokon már befutott termékek bevezetése az amerikai piacokon: jó példa erre az Alvalle spanyol gazpacho, amely kizárólag természetes összetevőkből áll és nagy népszerűségnek örvend Európában.

Minden bizonnyal pedig a cég, amely a Doritos-t vacsora alapanyaggá tudta tenni, megtalálhatja a módját, hogy a gazpacho – és más friss élelmiszerek – az étkezési hagyomány részévé váljanak.

Különösen, ha a cég jövőbeli növekedése ezen múlik.

