Izmos külkereskedelmi többlet mellett gyengélkedik a magyar export

Júniusban is jelentős volt a magyar külkereskedelmi többlet, ami az elmúlt hónapok adatai alapján nem meglepő. Éves alapon azonban az export és az import euróértéke visszaesett a KSH friss adatai alapján, ami továbbra is a gyenge belső és külső keresletet jelzi.

A hazai gyenge ipari termelést és az európai gazdaság problémáit tükrözi, hogy júniusban 10%-kal visszaesett a magyar export euróban számolt értéke az előző év azonos időszakához képest. Az ipar hónapok óta látványos problémákkal küzd, ami visszahúzza a magyar gazdaság teljesítményét is. Az autóiparban és az akkumulátorgyártásban is érdemi a visszaesés, így nem meglepő, hogy ezt a magyar export is megsínyli.

Az import euróértéke 7,8%-kal esett vissza tavaly júniushoz képest, ami több tényező eredménye. Egyrészt az ipar gyengélkedése miatt visszaesett a kereslet a külföldről érkező alkatrészek, alapanyagok iránt, miközben a lakossági fogyasztás sem növekszik úgy, ahogy azt sokan várták. Az azonban némi bizakodásra ad okot, hogy az import visszaesése már nem olyan jelentős, mint az elmúlt hónapokban.

Egy hónap alatt 1,1 milliárd euró volt a külkereskedelmi többlet, ami továbbra is kifejezetten magasnak mondható. Néhány hónapig 1,5-1,7 milliárd eurós havi többleteket is láttunk, ami annak volt köszönhető, hogy az import kétszámjegyű visszaesése mellett az export ennél kisebb csökkenést mutatott. Az elmúlt hónapokban azonban egyre kisebb visszaesést mutat a behozatal - a lassan élénkülő fogyasztás miatt -, így a külkereskedelmi többlet is alacsonyabb szinten alakul. Ezzel együtt a havi szinten 1 milliárd euró környéki szufficit historikusan továbbra is kifejezetten erősnek mondható, és tartós támogatást nyújt a forint számára. Az ugyanakkor óvatosságra inti a befektetőket, hogy az elmúlt hetekben megjelent makrogazdasági adatok a magyar gazdaság vártnál gyengébb teljesítményét jelzik, így az idei éves átlagos GDP-növekedés is alacsonyabb lesz a korábban prognosztizáltnál.

