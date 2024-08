Megint besült egy magyar állampapír aukció

A július első felében látott két eseményhez hasonlóan a mai 3 hónapos diszkontkincstárjegy aukción is a meghirdetetthez képest kevesebb papírt tudott eladni az Államadósság Kezelő Központ a gyenge vételi érdeklődés miatt.

Július 9-én a 20 milliárd forintnyi meghirdetett mennyiségre csak 12 milliárd forintnyi vételi ajánlat érkezett, amelyből csak 7 milliárdot fogadott el az ÁKK 6,41%-os átlaghozam mellett. Aztán rá egy hétre ugyanezen lejáratú papírból a közel 36 milliárdos vételi ajánlatból is csak 19 milliárdot fogadott el az adósságkezelő 6,38%-os átlaghozam mellett.

Aztán a múlt hónap második felében a 3 hónapos DKJ-aukciókon előbb hatszoros, majd háromszoros lefedettség jelentkezett, amelyek mellett az átlaghozam rendre 6,07% és 5,87% lett az időközben bekövetkezett MNB-vágás, illetve további vágások kilátásba helyezése mellett.

A mai aukcióra szintén a szokásos 20 milliárdos mennyiséget hirdette meg az ÁKK, de a mélybe süllyedő piaci hozamok mellett már csak 27,6 milliárd forintnyi vételi ajánlat érkezett be és ezt látva az adósságkezelő csak 17,5 milliárd forintnyit fogadott el, azaz ismét terv alatti értékesítés következett be. A vételi ajánlatok (hozamelvárás) rendkívül széles tartományban, 4,90% és 5,95% között szóródtak, amelyek mellett az átlaghozam 5,61%-ra esett tovább. A benyújtott ajánlatok darabszáma rendkívül kevésnek mondható az elmúlt hetek összes DKJ-aukciója alapján, mindössze 37 darab volt, amelyből 35 darabot el is fogadott az ÁKK. A mai aukciós átlaghozam tehát 26 bázisponttal alacsonyabb a múlt keddi, ugyanezen lejáratú papírból lebonyolított aukció átlaghozamánál, de sokkal magasabb a tegnapi 4,98%-os másodpiaci referenciahozamnál, amely szintén a D241127 kódszámú papírra vonatkozott. Időközben már megvannak a mai másodpiaci referenciahozamok is, amelyek a tegnapi nagy süllyedés után hasonló mértékű emelkedést mutatnak, és a 3 hónapos referenciahozam is visszaemelkedett 24 bázisponttal 5,22%-ra.

A 3 hónapos lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2024-08-06 3M D241127 20 000 27 615 17 500 5,95 5,61 4,90 2024-08-01 15Y 2038/A 10 000 9 685 5 000 6,42 6,41 6,40 2024-08-01 12M D250625 20 000 33 562 17 500 5,60 5,55 5,45 2024-07-31 6M D250219 20 000 92 299 37 000 5,85 5,82 5,75 2024-07-25 3Y 2027/A 10 000 31 300 14 500 6,13 6,12 6,10 2024-07-25 5Y 2029/A 12 000 118 800 37 000 6,14 6,12 6,10 2024-07-25 10Y 2035/A 10 000 24 200 10 000 6,48 6,47 6,46 2024-07-04 20Y 2041/A 10 000 26 690 12 000 6,83 6,82 6,81 2024-05-09 30Y 2051/G 10 000 11 663 5 500 6,80 6,79 6,73 Adatok forrása: ÁKK.

Címlapkép forrása: Rudy Sulgan