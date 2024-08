Az USA megint keresztülhúzhatja Kína számításait

Portfolio 2024. augusztus 07. 13:16

Az amerikai recessziós félelmek erősödése Kínára is kedvezőtlenül hat. A kínai vezetés régóta próbálja élénkíteni a gazdaságot, de ezek az intézkedések eddig mérsékelt sikert hoztak csak, hiszen a belső fogyasztás nem kiemelkedő, most pedig az exportszektor lassult be, amit a júliusi adatok is alátámasztanak. Ezután fokozódhat a nyomás a kínai vezetésen is, hogy újabb lépéseket tegyen a növekedési célok elérése érdekében.