Stiglitz: Trump győzelme inflációt hozhat az Egyesült Államokban

Négyféle módon is növelheti majd az amerikai inflációt egy második Trump-kormányzat – véli Joseph E. Stiglitz. A Project Syndicate-nek adott interjúban a Nobel-díjas közgazdászprofesszor a négy inflációs kockázat között az amerikai bevándorlási szabályok Trump által tervezett szigorítását, a fiskális fegyelem várható lazulását, a monopóliumellenes politika szinte biztosra vehető feladását, valamint a Fed ügyeibe való valószínűsíthető beavatkozást nevezte meg. Továbbá az interjúban kihangsúlyozta, hogy szerinte a neoliberalizmus megbukott. A választók viszont – ahogy fogalmazott – a „jobbközép” politika kudarcára úgy reagáltak, hogy a szélsőjobb felé fordultak, ami a Columbia Egyetem professzora szerint csak súlyosbítani fogja a problémákat azáltal, hogy a nagyvállalatok még több hatalmat kapnak.

Másfél évvel ezelőtt bírálta a Fed amerikai inflációra adott válaszlépését, azzal érvelve, hogy „a dezinfláció a jegybankok intézkedései ellenére következett be, nem pedig azok miatt”. Most sok elemző felhívja a figyelmet arra, milyen inflációs kockázatokkal járna egy második Trump-kormányzat, amely valószínűleg kétszeresére emelné az importvámok mértékét, és gyengébb dollárárfolyamra törekedne. Lát egyéb inflációs kockázatokat a közeli jövőben, és mit kellene most tenniük az amerikai döntéshozóknak a folyamatos árstabilitás támogatása érdekében?

Négy inflációs kockázattal járhat egy újabb Trump-kormányzat.

Az első a bevándorlási szabályok szigorításához kapcsolódik: ahogy az USA lakossága öregszik, úgy csökken a munkaerő-állománya – ez a trend a feszes munkaerőpiaci környezetben további felfelé irányuló nyomást fejt ki a bérekre.

kapcsolódik: ahogy az USA lakossága öregszik, úgy csökken a munkaerő-állománya – ez a trend a feszes munkaerőpiaci környezetben további felfelé irányuló nyomást fejt ki a bérekre. Másodsorban, egy második Trump-kormányzat valószínűleg kevéssé figyelne a költségvetési fegyelem szempontjaira , például a nagyvállalatok és a milliárdosok számára megfelelő finanszírozás nélküli adócsökkentéseket hajtana végre. Ez növelheti az inflációs várakozásokat, és túlzott mértékű aggregált keresletet is okozhat.

, például a nagyvállalatok és a milliárdosok számára megfelelő finanszírozás nélküli adócsökkentéseket hajtana végre. Ez növelheti az inflációs várakozásokat, és túlzott mértékű aggregált keresletet is okozhat. Harmadik kockázati tényezőként az emelhető ki, hogy egy Trump-kormányzat szinte biztosan feladná Joe Biden monopóliumellenes politikáját , gyakorlatilag szabad kezet adva a vállalatoknak az áremelésre.

, gyakorlatilag szabad kezet adva a vállalatoknak az áremelésre. Végezetül az is elmondható, hogy Trump várhatóan majd beavatkozik a Fed ügyeibe, ami megijesztheti a piacokat, ez pedig magasabb inflációs várakozásokhoz vezethet.

Többször is kiemelte a hibás és manipulatív narratívák szerepét a tekintélyelvű populizmus amerikai térnyerésében. Az egyik alapvető fontosságú elv, amelyet az amerikai jobboldal eltorzított és fegyverként használt fel, a szabadság – ez áll új könyve (The Road to Freedom: Economics and the Good Society) középpontjában. Miben tévednek az amerikai republikánusok a szabadsággal kapcsolatban?

A szabadság arról szól, hogy milyen lépések közül választhatunk. De egy nagyon szegény embernek – aki nem tud magának élelmet vagy lakhatást biztosítani, és alig vagy egyáltalán nem rendelkezik gazdasági lehetőségekkel – nincs valódi választási lehetősége; azt kell tennie, amit tennie kell a túlélés érdekében. Az amerikai republikánusok figyelmen kívül hagyják ezt a valóságot, és ehelyett azt a mítoszt hirdetik, hogy a körülményeitől függetlenül mindenki képes lehet arra, hogy felemelkedjen, jobb anyagi, társadalmi helyzetbe kerüljön. Nagyvonalúan azonban elfelejtik, hogy ezt nem lehet megtenni, ha nagyon rossz a kiindulási helyzet. Sőt, sok republikánus nem törődik azzal, hogy az egyik ember szabadsága sértheti a másikét. Ami szabadság egyeseknek, az nem jelent szabadságot másoknak, vagy ahogy Isaiah Berlin fogalmazott:

A farkasok szabadsága gyakran jelenti a bárányok halálát.

Egy társadalomnak kellő odafigyeléssel kell egyensúlyt teremtenie a különböző emberek vagy csoportok szabadsága között. Hasonlóképpen, ha egyes emberekre bizonyos korlátozásokat rónak, az néha növelheti mindenki szabadságát. Gondoljunk csak a közlekedési lámpákra: azáltal, hogy lehetővé teszi számunkra, hogy elkerüljük a dugót, a haladásunkat érintő korlátozás (vagy "szabályozás") valójában mindenki számára kiszélesíti a közlekedés szabadságát, beleértve azokat is, akik úgy érezhetik, hogy a közlekedési lámpák az egyéni szabadság megfosztását jelentik.

Dicsérte az amerikai trösztellenes hatóságokat a növekvő piaci koncentráció elleni küzdelemben tett erőfeszítéseikért. A piaci erő elleni küzdelem – ahogy érvel könyvében – szintén hatékony eszköz az egyre inkább oligopolisztikus média által gyakorolt „kényszerítés” (coercion) kezelésére, amely az emberek meggyőződésének formálásával korlátozza a választási lehetőségeiket. Mi szükséges még annak biztosításához, hogy különösen a hírmédia, beleértve a közösségi médiaplatformokat is, betöltse fontos szerepét a jól működő demokráciákban?

Kell lennie valamilyen szintű elszámoltathatóságnak. Nagy hiba volt mentességet adni a közösségi médiaplatformoknak e felelősség alól. Akkoriban azzal érveltek, hogy a közösségi média „születőben lévő” iparág, és a növekedéséhez teret kell biztosítani túlzott mértékű korlátozások vagy akár megfelelő elszámoltathatóság nélkül. Ez ma már nem védhető álláspont. Szabályozásra is szükség lesz. A digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabály jó irányba tett lépésnek számít, de még ez sem elegendő. Ugyanakkor a kormányzatoknak támogatást kell nyújtaniuk a hírmédiának. Végül is a hírmédia közjószágnak számít, és a magán piacokon a közjavak elkerülhetetlenül nem jutnak elegendő forráshoz.

Nem minden kényszerítés rossz, és nem is szabad a szabadság ellentéteként tekinteni erre, írja a The Road to Freedom című könyvében. Sőt, sok olyan eset van, amikor „a kényszerítőnek tűnő kormányzati intézkedések valójában növelik a lehetőségeket mindenki vagy a legtöbb ember számára”, beleértve a közjavak biztosítását és a koordináció lehetővé tételét. Hogyan támogatja a kényszer a gazdasági rendszer koordinációját az országokon belül, és hogyan kellene használni a globális szinten történő koordináció előmozdítására?

A közlekedési lámpa esete egyszerű példája az ilyen koordináció megértésére, de számtalan más példa is van erre az általános elvre, beleértve a globális léptékűeket is.

Talán ma nem lennék itt, ha nem LENNE mRNS COVID-19 vakcina, amelyet a koronavírus-járvány idején gyorsan kifejlesztettek.

Állami forrásból nemcsak a vakcinák platformját finanszírozták, hanem az oltóanyagok piacra juttatásához szükséges munka jelentős részét is. Ahhoz azonban, hogy a kormányok képesek legyenek finanszírozni ilyen közjavakat, adókat kell szedniük. Az adók – meghatározásuk szerint – kényszerítő jellegűek, de az a pénz, amelyet nekem és másoknak is fizetnünk kell, olyan állami kutatásokat támogattak, amelyek talán a lehető legalapvetőbb módon növelték szabadságunkat: az élet szabadságát biztosították számunkra.

Könyvének „végső célja”, hogy „olyan gazdasági és politikai rendszert írjon le, amely nemcsak a hatékonyság, a méltányosság és a fenntarthatóság, hanem az erkölcsi értékek tekintetében is teljesít”. De előbb megvizsgálja azokat okokat, amiért a neoliberális kapitalizmus megbukott, beleértve azt is, hogy annak hívei vakon hittek annak „önkorrekciós erejében”. Vajon a piac varázserejébe vetett hit ma már kevésbé védhető, mint a múltban?

Szerintem igen – legalábbis a lakosság nagy része körében. A neoliberalizmus kudarcot vallott. Ezt tudjuk, mert a növekedés üteme alacsonyabb, az egyenlőtlenség pedig magasabb volt az időszaka alatt. Úgy tűnik, az emberek nagy (és egyre növekvő) része megérti, hogy ez az ideológia felelős nagyrészt a jelenlegi nehézségeinkért. Sajnálatos módon azonban a politikai folyamatok sem feltétlenül képesek az önkorrekcióra. A választók sok helyen (beleértve az USA-t is) a „jobbközép” politika kudarcára úgy reagáltak, hogy a szélsőjobb felé fordultak, ami csak súlyosbítani fogja a problémáinkat azáltal, hogy a nagyvállalatok még több hatalmat – és több szabadságot – kapnak a munkavállalók és a fogyasztók kárára.

A The Road to Freedom című könyvében azt állítja, hogy a neoliberális keretrendszer „apró finomításai nem lesznek elegendőek”, viszont a forradalmak „jellemzően nem végződnek jól”. Ehelyett – ahogy írja – „egy olyan nagy változást kell szorgalmaznunk, amilyet még a demokratikus rendszerünk megenged” – egy olyan radikális változást, mint például amilyen a New Deal volt az Egyesült Államokban. Mit tartalmazna egy ilyen program, és mennyiben térne el a Franklin Delano Roosevelt elnök és utódai által bevezetett reformoktól?

Roosevelt alapvetően új irányba terelte az Egyesült Államokat, ahol a kormányzat nagyobb felelősséget vállalt a makrogazdasági stabilitásért és a polgárok jólétéért (például a társadalombiztosítás révén). De ez csaknem egy évszázada volt, azóta és a világ egyértelműen megváltozott. Az amerikai gazdaság egykor agráralapú volt, aztán feldolgozóipari gazdasággá vált, ma pedig már szolgáltatás- és tudásalapú gazdaságnak nevezhető.

A globális gazdasági erőviszonyok megváltoztak, és a geopolitikai környezet is más, mint volt akár csak néhány évvel ezelőtt. Eközben a klímaválsággal is szembe kell néznünk, ahogy szembesülünk bolygónk korlátaival.

És ami döntő fontosságú, ma már jobban értjük, hogy mi szükséges az emberek jóllétéhez és egy jobban működő gazdasághoz. Az új politikai agendát néhány kulcsfontosságú elvnek kell vezérelnie.

Először is bővíteni kell az intézményes megállapodásokban résztvevők körét: beleértve a nyereségorientált cégeket és a nonprofit szervezeteket (köztük a nem kormányzati szervezeteket) is, valamint a kollektív cselekvés mechanizmusait, például a szakszervezeteket, szövetkezeteket és a csoportos pereket. A kormányzatoknak több szinten is részt kell vennie a szabályozásban, az adózásban és az állami beruházásokban.

A programnak továbbá tükröznie kell annak erős tudatosítását, hogy ezek az intézmények miként alakítanak minket, és milyen szélesebb körű társadalmi következményeik vannak. Emellett érzékenynek kell lennie a hatalmi viszonyokra, arra, hogy a különböző intézmények miként szolgálhatnak a társadalmi fékek és ellensúlyok rendszerének részeként, és arra, hogy a vagyoni egyenlőtlenségek hogyan alakulnak át politikai egyenlőtlenséggé.

Végül pedig fel kell ismernünk, hogy nem a GDP – azaz a termékek és szolgáltatások termelése és felhalmozása – számít, hanem tágan értelmezve az egyéni és társadalmi jóllét. Ezért alapvető fontosságú annak megértése, hogy a különböző gazdasági, társadalmi és politikai berendezkedések miként hatnak erre a jóllétre.

Joseph E. Stiglitz

A Columbia Egyetem Nobel-díjas közgazdászprofesszora. 2001-ben kapta a közgazdasági Nobel-díjat. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 1995-ös jelentésének vezető szerzője, amely szervezet 2007-ben béke Nobel-díjat kapott. 1995-1997 között Bill Clinton amerikai elnök gazdasági tanácsadó testületét vezette. A Világbank alelnöke és vezető közgazdásza volt 1997-2000 között. Kutatásai többek között a jövedelmi egyenlőtlenségek, a klímaváltozás, a vállalati kormányzás (corporate governance) és a globalizáció kérdéseire irányulnak.

