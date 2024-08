Itt a fordulat? Hasítanak a magyar ipar húzóágazatai!

Hosszú hónapokig kedvezőtlen hírek érkeztek a magyar ipari termelésről, júniusban azonban megérkezett az első reménysugár. Bár egyetlen hónap adataiból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, annak mindenképpen örülhetünk, hogy a járműgyártás és a villamos berendezések gyártása (ebben az alágban van az akkumulátorgyártás) érdemi növekedést mutatott az egy hónappal ezelőttihez képest.

Az elmúlt hónapokat a globális és a belső kereslet gyengélkedése jellemezte. Az európai gyáripar szenvedett, a német gazdaság stagnálás közelében volt, miközben a magyar gazdaság sem kapott erőre. Az elektromos autók iránti kereslet is visszaesett a kontinensen, ami különösen kedvezőtlenül érintette az akkumulátorgyártást. Ebben a helyzetben nem is volt meglepő, hogy a magyar ipar az idei év első felében visszaesett. A KSH legfrissebb adatai alapján azonban júniusban kismértékű növekedést láthattunk. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5%-kal nagyobb volt a májusinál. Jóllehet, éves alapon ez még 3,7%-os visszaesést jelent.

Habár az éves index továbbra is csökkenést mutat, a rövid bázisú adatok némi bizakodásra adnak okot. Az előző hónaphoz képest az ipar két fontos ágazata, a járműgyártás és az akkumulátorgyártás is növekedni tudott. Ahogy az alábbi ábrán látható, a hosszú lejtmenet után a villamos berendezések gyártása nőni tudott, miközben a járműgyártás cikk-cakkos termelése is inkább felfelé kanyarodik. Mindeközben az élelmiszeripar és az elektronikai cikkek gyártása gyakorlatilag stagnál. A kisebb súlyú ágak közül érdemes kiemelni a hosszú ideije gyengélkedő vegyipart, ahol most növekedést látunk, ezzel ellentétben a fémiparban folytatódott a csökkenő trend.

Ami a részletes adatokat illeti, érdemes megjegyezni, hogy az villamos berendezések gyártása jelenleg 30%-kal haladja meg a 2021-es szintet, miközben a járműgyártás termelése 20%-kal van magasabban, mint három és fél évvel ezelőtt. Az élelmiszeripar gyakorlatilag stagnál, míg az elektronika kissé visszaesett az időszakban. Így bár sokszor emlegetjük úgy az akkugyártást és a járműgyártást, mint azt a két ágazatot, ami miatt szenved a magyar ipar, azt érdemes látni, hogy nélkülük az elmúlt három és fél év összességében sokkal gyászosabb lenne. Miután azonban 2023-ban még 60%-kal haladta meg a villamos berendezések gyártása a 2021-es teljesítményt, és a járműgyártás kibocsátása is jóval magasabban volt akkor, mint most, ez egyben azt is mutatja, hogy nagyon erősen konjunktúraérzékeny iparágakról van szó, amelyeknek a teljesítménye meghatározza a teljes ipar trendjét. Jórészt ennek tudható be, az idei év első felében az ipar visszaesése visszahúzta a GDP-t is.

Összességében elmondható, hogy egyes iparágak erőre kaptak, míg máshoz továbbra is visszaesést látunk, ami egyenetlen teljesítményt jelez. Bár az ipar júniusi növekedése mindenképpen jó hír, egyetlen hónap kedvező adata alapján még nem biztos, hogy trendfordulóról beszélhetünk. Ehhez további növekedésről szóló adatokra lenne szükség. Ami a kilátásokat illeti, az új rendelések volumene éves alapon stagnált a feldolgozóiparban, ez pedig továbbra is óvatosságra int az ipar növekedésével kapcsolatban. A további, jelentős visszaesés esélye viszont szerencsére éremben csökkent.

