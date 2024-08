Súlyos harcok dúlnak a kritikus fontosságú gáztranzit állomásnál, megint kevesebb gázt küldenek az oroszok

A holnapi, azaz augusztus 15-i napon 39,5 millió köbméter gázt terveznek küldeni az oroszok a szudzsai gázátadó állomáson keresztül Ukrajnán át az Európai Unióba – ezt közölte szerdán délután az ukrán tranzitcég. Ez azt jelenti, hogy megint „letekerik” a küldött mennyiséget az oroszok, hiszen ma még 42,4 millió köbmétert küldtek, ugyanannyit, mint amennyi a kurszki betörés előtt jellemző volt.

Az Oroszország területén fekvő, orosz-ukrán határhoz közeli Szudzsa területén, illetve környékén ádáz harcok dúlnak, és az orosz, illetve ukrán beszámolók alapján nem egyértelmű, hogy a várost teljes egészében uralják-e az ukránok, vagy csak egy részét. Azt sem tudni pontosan, hogy mi történik a gáztranzit állomás területén. Friss hírfolyamunk a háborúról:

A gázszállítás tervezett menetrendjét a Gazprom, illetve a Naftogaz közléseiből, a tényleges fizikai gázáramlást pedig az európai rendszerüzemeltetők szervezete (ENTSO-G) nyilvános adatbázisából is tudjuk. A Natfogaz ma délután azt közölte a Reuters beszámolója szerint, hogy holnapra 39,5 millió köbméterre visszaesett az oroszok felőli nominálás, azaz szállítási menetrend, a mai 42,4 millió köbméterről. Múlt héten, a keddi hajnali kurszki betörés utáni napokban is volt már egy ilyen esés a nominálásokban egészen 37,6 millió köbméterig, majd ez visszaemelkedett (kék vonal). Ez a süllyedés a tényleges fizikai gázáramláson is meglátszott (fekete vonal), igaz más napokon, szintén átmeneti jelleggel.

Az elmúlt napok alapján összességében az látszik, hogy trendjében és szintjében van némi eltérés a két gázcég közleményei, illetve az ENTSO-G tényleges adatai között, de ez nem mondható jelentősnek. Emiatt a gázcégek jelzései továbbra is megfelelő orientációt jelentenek a helyzet nagyon rövid távú (másnapra szóló) előrejelzésére.

Mindezzel párhuzamosan az európai gázpiac továbbra is nyugtalan, hogy mi lesz a szudzsai tranzit sorsa, megsérül-e az állomás, illetve az ott futó vezetékek (és ha igen, akkor mikor áll le a szállítás, és mennyi időre), vagy továbbra is zavartalan lesz a tranzit. Az orosz-ukrán tranzitszerződés év végén jár le, és a szudzsai az egyetlen gázátadó pont jelenleg a két ország relációjában, amelyen keresztül orosz gázmolekula kerül az EU területére, elsősorban Szlovákiába, Magyarországra és Ausztriába.

Ez a nyugtalanság abban is testet ölt, hogy szinte tele lévő európai gáztárolók mellett a holland TTF gáztőzsdén továbbra is idei csúcsa közvetlen közelében, 39 euró/megawattóra körül mozog a következő hónap határidős gázára, igaz ez már süllyedést jelent a hét eleji 41 euró körüli, idei csúcshoz képest.

