Idei legjobb hetüket zárták az amerikai tőzsdék

Portfolio 2024. augusztus 16. 22:02

Csütörtökön több fontos amerikai gazdasági adat is érkezett, amelyek összességében csökkentették a recessziós félelmeket, és pénteken is táplálták az emelkedést a tőzsdéken. A fontosabb európai tőzsdék a brit piac kivételével pluszban zártak, és kezdeti bizonytalankodás után pluszba fordultak az amerikai indexek is, végül idei legjobb hetüket könyvelték el. A budapesti tőzsdén négynapos szünet jön, legközelebb szerdán lesz kereskedés.