Nagyot ugrott a rövid kincstárjegy hozama a mai aukción

Ma az Államadósság Kezelő Központ 4 hónapos futamidejű diszkontkincstárjegyet kínált fel a szokásos aukciós rendszerében, amelyen visszafogott volt a befektetői érdeklődés, az átlaghozam pedig szokatlanul nagyot (43 bázispontot) ugrott a múlt keddi aukciós átlaghozamhoz képest, igaz akkor még egy hónappal hamarabb lejáró papírt dobott piacra.

A 4 hónapos lejáratú, D241223 sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 33,27 milliárd forint volt, így a lefedettség 166% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,6% és 5,9% között szórt, az átlaghozam 5,83% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 43 bázisponttal magasabb volt, mint a múlt héten megtartott aukció, igaz akkor még a D241127-es sorozatból volt a kibocsátás. Az ÁKK múlt pénteken a 3 hónapos papírra 5,33%-os referenciahozamot állapított meg, így ahhoz képest is szokatlanul nagy, 50 bázispontos az emelkedés mértéke, igaz ez is a D241127-es papírra vonatkozott.

A 3 hónapos lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2024-08-21 3M D241223 20 000 33 274 20 000 5,90 5,83 5,60 2024-08-15 12M D250821 20 000 74 482 37 000 5,74 5,66 5,45 2024-08-14 6M D250219 20 000 32 731 24 000 5,89 5,79 5,50 2024-08-08 3Y 2027/A 10 000 40 962 20 000 5,84 5,82 5,80 2024-08-08 5Y 2029/A 15 000 74 791 41 000 5,87 5,84 5,80 2024-08-08 10Y 2035/A 10 000 46 898 14 000 6,31 6,30 6,29 2024-08-01 15Y 2038/A 10 000 9 685 5 000 6,42 6,41 6,40 2024-07-04 20Y 2041/A 10 000 26 690 12 000 6,83 6,82 6,81 2024-05-09 30Y 2051/G 10 000 11 663 5 500 6,80 6,79 6,73 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

