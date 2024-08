Nagy volt a kereslet a magyar állampapírokra

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek, jelentős túlkereslet mellett a meghirdetett mennyiségnél némileg többet fogadott be.

A 3 éves lejáratú, 2027/A sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 28,89 milliárd forint volt, így a lefedettség 289% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 14 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,89% és 5,92% között szórt, az átlaghozam 5,91% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 9 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 3 ponttal volt kisebb.

Az 5 éves lejáratú, 2029/A sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fe, a kereslet 61,28 milliárd forint volt, több mint négyszerese a meghirdetett mennyiségnek. Az ÁKK 27 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be, ennél a papírnál is többet, mint a meghirdetett mennyiség. Az átlaghozam 5,9% let, 6 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból 10 milliárd forint értékű papírt kínált fel az ÁKK, 19,21 milliárd forint kereslet ellenére csak a meghirdett mennyiséget fogadta be az adósságkezelő. Az értékesített papírok hozama 6,27% és 6,3% között szórt, az átlaghozam 6,29% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 1 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2024-08-22 3Y 2027/A 10 000 28 887 14 000 5,92 5,91 5,89 2024-08-22 5Y 2029/A 15 000 61 281 27 000 5,90 5,90 5,88 2024-08-22 10Y 2035/A 10 000 19 213 10 000 6,30 6,29 6,27 2024-08-21 3M D241223 20 000 33 274 20 000 5,90 5,83 5,60 2024-08-15 12M D250821 20 000 74 482 37 000 5,74 5,66 5,45 2024-08-14 6M D250219 20 000 32 731 24 000 5,89 5,79 5,50 2024-08-01 15Y 2038/A 10 000 9 685 5 000 6,42 6,41 6,40 2024-07-04 20Y 2041/A 10 000 26 690 12 000 6,83 6,82 6,81 2024-05-09 30Y 2051/G 10 000 11 663 5 500 6,80 6,79 6,73 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: RossHelen