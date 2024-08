Nincs megállás: még mindig gyorsul a régi-új fertőzés terjedése, és a legrosszabb még hátravan

Augusztus 5. és 11. között 76 szamárköhögés-gyanús esetet regisztráltak a háziorvosok a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentése szerint. Vagyis a fertőzés terjedése nem lassul, sőt, ami pedig a kilátásokat illeti, nincs sok jó hírünk. A pertussis betegség terjedési sebessége a legnagyobb nyári szabadságolások hetében is új csúcsokat dönt, az iskolai tanév beindulásával párhuzamosan szinte garantált a fertőzések további felfutása.

Augusztus első teljes hetében, amikor a szabadságolások leginkább jellemzőek idehaza, új csúcsra futott a szamárköhögés-gyanús betegek heti száma. Az NNGYK 76 ilyen beteget azonosított, az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok 19 fő esetében támasztották alá a klinikai diagnózist, a többi betegnél a diagnosztikus vizsgálatok még folyamatban vannak.

Ez egyúttal új rekordot is jelent a heti gyanús esetek számában, vagyis a fertőzés terjedése nem csillapodik.

Külön aggasztó, hogy ebben a nyári időszakban még mindig ilyen magas az új esetszám. A kilátások sem túl rózsásak: szeptember 2-án ugyanis megkezdődik az új iskolai tanév, és ezzel a találkozások száma is megsokszorozódik a közösségekben. Nem lennénk meglepve ezért, ha szeptembertől tovább növekedne a heti új gyanús esetszám a szamárköhögés tekintetében, és erre jön még rá, hogy még jobban elkezdenek terjedni a felsőlégúti betegségek a közösségi találkozások nyomán. Arról már az elmúlt hetekben írtunk, hogy a Covid-terjedés is felépülőben van idehaza.

Ezzel a gyanús esetek kumulált száma idén már 374 főnél jár, ami kimagasló érték a korábbi évekhez képest, amikor évente csupán néhány esetet találtak országosan. Mindez azért különös, hiszen az eddig jellemző magas átoltottság miatt a háziorvosok általában leginkább a tankönyvekben találkoztak ezekkel a betegségekkel, a gyakorlatban kevéssé.

Arról több cikkünkben írtunk már, hogy miért terjed most így a szamárköhögés:

Nem véletlen a fenti számok és folyamatok fényében, hogy néhány héttel ezelőtt az NNGYK végre elismerte, hogy járványszerű a betegség terjedése. A hivatalos kommunikációban és közleményekben nem jelent meg ez a kifejezés, viszont a járványügyi hatóság illetékese már így fogalmaz. Legutóbb az Inforádiónak nyilatkozott Galgóczi Ágnes, az NNGYK járványügyi főosztályvezetője, aki elmondta, hogy a mostani terjedési ütem annak is köszönhető, hogy egyre több, akut köhögéses tüneteket produkáló betegtől kerül minta a laboratóriumokba, a betegség gyanúját pedig bejelentik a nyilvántartásba. Korcsoportos bontás szerint az egy év alattiak a legjobban érintettek, akik életkoruknál fogva oltatlanok vagy részlegesen oltottak - fogalmazott.

Természetesen a szamárköhögés vonatkozásában vannak járványügyi intézkedések.

Ellenőrzik, hogy megtörténik-e a bejelentés, és ha igazolódik a diagnózis, akkor kontaktkutatást is kell végezni. Bizonyos esetekben fel kell mérni a kontaktok oltottsági helyzetét, illetve járványügyi megfigyelésre van szükség" – fejtette ki a szakember. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezek egyedi járványügyi intézkedések, amelyet a helyi népegészségügyi hatóságok minden egyes bejelentett esetnél elvégeznek. Országos szintű intézkedésre nincs szükség - vélekedett.

Korábban kérdéseket küldtünk a hatóságnak, amiben aziránt érdeklődtünk, hogy tervezik-e, hogy nemcsak lakosságcsoportnak ajánlják a védőoltást, hanem bizonyos köröknek kötelezővé teszik, vagy ajánlást fogalmaznak meg számukra is, elsősorban azoknál, akik gyermekgyógyászatban csecsemőkkel foglalkoznak. Egyelőre nem kaptunk válaszokat.

A hatóság múlt heti közleményében (reagálva a vakcinahiányt firtató cikkeinkre) azt hangoztatta, hogy Európában a nagy érdeklődés miatt az oltóanyag átmenetileg nehezebben elérhető, azonban hazánkba az elmúlt hét végén újabb nagyobb szállítmány Adacel polio oltóanyag érkezett, amely a hét második felében (augusztus 14. után) országos szinten elérhető lesz a patikákban. "A szamárköhögés elleni vakcinát a háziorvos írja fel, ezt követően a készítmény a recepttel a gyógyszertárakban kiváltható. Az oltatlan és részlegesen oltott csecsemők védelme érdekében az a legfontosabb, hogy időben megkapják az esedékes védőoltásukat, azok indokolatlanul ne halasztódjanak. Oltásukhoz az oltóanyag ellátás biztosított - a kötelező védőoltási programhoz az NNGYK központilag vásárolja az oltóanyagot" - olvasható a közleményben, amelyben a hatóság megismétli a járványügyi ajánlásait is. "A csecsemők védelmében az NNGYK továbbra is ajánlja a védőoltás beadását a 3. trimeszterben lévő várandós édesanyáknak, valamint a közeli családtagok újraoltását is. Az újszülött immunrendszere még részben védtelen a környezeti hatásokkal és fertőzésekkel szemben. Éppen ezért az NNGYK hangsúlyozottan kéri, hogy a szülést követő első két hónapban ne menjenek vendégségbe az újszülöttel, kerüljék a zsúfolt helyeket, korlátozzák az újszülöttet látogatók fogadását" - írták.

Korábban a Portfolio is több cikkében foglalkozott azzal, hogy a leginkább kiszolgáltatott csoport a csecsemők csoportja. A 32. héten is a körükben volt a legmagasabb az előfordulás. Az idei első 32 hétben pedig 96 gyanús esetet azonosítottak a csecsemők körében, ami azt jelenti, hogy minden negyedik gyanús eset a legkisebbek köréből került ki.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy gyakorlatilag már országos terjedésről beszélünk, ugyanis a legfrissebb heti jelentésében az NNGYK azt is közölte, hogy a pertussis gyanú bejelentések a Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Somogy vármegye kivételével a fővárosból és 16 vármegyéből érkeztek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio