Itt a Fed-fordulat: Powell szerint elérik az inflációs célt, a munkaerőpiaci helyzet már aggasztó

Jerome Powell Fed-elnök az amerikai jegybank Jackson Hole-i konferenciáján mondott beszédében elmondta, hogy a munkaerőpiac további gyengülése már nem lenne indokolt, és a Fed mindent meg fog tenni azért, hogy támogassa a munkapiacot. Kimondta, hogy eljött az ideje a kamatcsökkentéseknek, amelyek ütemezése a beérkező adatoktól függ majd. Szerinte az inflációs célt sikerül elérni, erre most már elég bizonyítékot lát a jegybank.

Négy és fél évvel a COVID-19 megérkezése után a világjárvány okozta gazdasági torzulások legsúlyosabb következményei lassan elmúlnak. Az infláció jelentősen csökkent. A munkaerőpiac már nem túlfűtött, és a feltételek kevésbé feszesek, mint a világjárvány előtt. A kínálati ellátási korlátok normalizálódtak. És a két mandátumunkat érintő kockázatok egyensúlya is megváltozott – kezdte a beszédet Powell, majd rátért a monetáris politikai kilátásásokra,

nagyon laza hangulatú beszédével egyértelműen megalapozva a monetáris lazítást.

Itt a fordulat

„Célunk az árstabilitás helyreállítása volt az erős munkaerőpiac fenntartása mellett, elkerülve a munkanélküliség hirtelen növekedését, amely a korábbi dezinflációs epizódokat jellemezte, amikor az inflációs várakozások kevésbé voltak jól rögzítve. Nagy előrelépést értünk el ennek az eredménynek az elérésében. Bár a feladat még nem teljesült, jelentős előrelépést értünk el e cél felé” – mondta Powell.

Ezután rátért a kilátásokra. "Az elmúlt három év nagy részében az infláció jóval a 2 százalékos célunk felett volt, és a munkaerő-piaci feltételek rendkívül feszesek voltak. A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) elsődlegesen az infláció csökkentésére összpontosított, és ez helyénvaló is volt. Ezt az epizódot megelőzően a legtöbb ma élő amerikai nem tapasztalta tartósan a magas infláció fájdalmát. Az infláció jelentős nehézségekkel járt, különösen azok számára, akik a legkevésbé tudták fedezni az olyan alapvető élelmiszerek, a lakhatás és a közlekedés magasabb költségeit. A magas infláció olyan stresszt és az igazságtalanság érzését váltotta ki, amely ma is fennáll" – mondta Powell.

"Szigorú monetáris politikánk segített helyreállítani az egyensúlyt az aggregált kereslet és kínálat között, enyhítve az inflációs nyomást és biztosítva, hogy az inflációs várakozások jól rögzítve maradjanak. Az infláció most sokkal közelebb van a célunkhoz, az árak az elmúlt 12 hónapban 2,5 százalékkal emelkedtek Az év eleji szünet után a 2 százalékos cél felé való haladás újraindult.

Megerősödött a bizalmam abban, hogy az infláció fenntartható módon visszatér a 2 százalékos szintre

– hangzott el a fontos üzenet.

A jegybank a kamatcsökkentés elkezdését korábban ahhoz a feltételhez kötötte, hogy biztosak legyenek benne, hogy az infláció visszatér a 2%-os célhoz. Mai beszédével Powell gyakorlatilag kijelentette ezt, ami egyértelmű utalás a monetáris politikai fordulatra.

Már aggódik a Fed a munkaerőpiac miatt

Mára a munkaerőpiac jelentősen lehűlt a korábbi túlfűtött állapotához képest. A munkanélküliségi ráta több mint egy évvel ezelőtt kezdett emelkedni, és jelenleg 4,3%-on áll - történelmi összehasonlításban még mindig alacsony, de majdnem egy teljes százalékponttal a 2023 elején mért szintje felett – emlékeztetett Powell.

Hozzátette, a növekedés nagy része az elmúlt hat hónapban következett be. Eddig a növekvő munkanélküliség nem a magas elbocsátások eredménye, ahogyan az jellemzően a gazdasági visszaesés idején történik. A növekedés inkább a munkaerő-kínálat jelentős növekedését és a munkaerő-felvétel korábbi gyors ütemének lassulását tükrözi. Powell szerint

Ennek ellenére a munkaerő-piaci feltételek lehűlése félreérthetetlen.

"A munkahelyek számának növekedése továbbra is stabil, de idén lelassult. Az üres álláshelyek száma csökkent, és az üres álláshelyek és a munkanélküliség aránya visszatért a járvány előtti tartományba. A felvételi és felmondási arányok most a 2018-ban és 2019-ben uralkodó szintek alatt vannak. A nominális bérnövekedés mérséklődött" – mondta, majd hozzátette: Összességében a munkaerő-piaci feltételek most kevésbé feszesek, mint közvetlenül a járvány előtt, 2019-ben - egy olyan évben, amikor az infláció 2 százalék alatt volt.

Nem tűnik valószínűnek, hogy a munkaerőpiac a közeljövőben megnövekedett inflációs nyomás forrása lesz. Nem törekszünk a munkaerő-piaci feltételek további lehűlésére, és nem is üdvözöljük azt.

Elmondta, hogy összességében a gazdaság továbbra is szilárd ütemben növekszik. Ennél fontosabb üzenet, hogy az inflációs és munkaerő-piaci adatok azonban változó helyzetet mutatnak, az infláció felfelé irányuló kockázatai csökkentek. A foglalkoztatást érintő lefelé mutató kockázatok pedig növekedtek. "Amint azt a legutóbbi FOMC-nyilatkozatunkban is hangsúlyoztuk, figyelemmel kísérjük a kettős mandátumunk mindkét oldalát érintő kockázatokat" – mondta. Végül kijelentette:

Eljött az ideje, hogy a monetáris politika alkalmazkodjon.

Az irány egyértelmű, és a kamatcsökkentések időzítése és üteme a beérkező adatoktól, a változó kilátásoktól és a kockázatok egyensúlyától függ. "Minden tőlünk telhetőt megteszünk az erős munkaerőpiac támogatása érdekében, miközben további előrelépést teszünk az árstabilitás felé. A restriktív monetáris politika megfelelő visszavágásával jó okunk van azt gondolni, hogy vissza fogunk térni a 2 százalékos inflációhoz, miközben fenntartjuk az erős munkaerőpiacot. Az irányadó kamatlábunk jelenlegi szintje elegendő mozgásteret biztosít számunkra ahhoz, hogy reagáljunk az esetlegesen felmerülő kockázatokra, beleértve a munkaerő-piaci feltételek további, nemkívánatos gyengülésének kockázatát is" – mondta.

Visszatér a normalitás időszaka

Powell ezután kitért arra, hogy miért emelkedett meg az infláció, és végül miért csökkent. Emlékeztetett, hogy a koronavírus-válságban eltolódott a kereslet és a kínálat, a járvány enyhülésével a lakosság felgyülemlett megtakarításai árupiaci inflációhoz vezettek. Eközben kínálati oldalon is problémák voltak, amelyek ráerősítettek az inflációra.

Emlékeztetett, hogy kezdetben az inflációt átmenetinek hitték, és nem gondolták, hogy monetáris politikai válaszra lesz szükség, mivel a termékek szűk körét érintette csak. Megjegyezte: nem egyedül a Fed hitte azt, hogy az infláció átmeneti lesz. Ám 2021 októberétől az infláció már átterjedt a szolgáltatásokra is, és a Fed lépni kényszerült. Ekkor újabb sokkok jöttek: további kínai lezárások, orosz-ukrán háború például. Később a munkapiac is feszessé vált, ami rontotta az inflációs kilátásokat.

„Két évvel ezelőtt ezen a pódiumon arról a lehetőségről beszéltem, hogy az infláció kezelése némi fájdalommal járhat a magasabb munkanélküliség és a lassabb növekedés formájában. Egyesek azzal érveltek, hogy az infláció megfékezéséhez recesszióra és hosszú ideig tartó magas munkanélküliségre lenne szükség. Kifejeztem, hogy feltétlen elkötelezettséget vállalunk az árstabilitás teljes helyreállítása mellett, és addig folytatjuk, amíg a feladatot el nem végezzük” – mondta, majd ismertette a Fed lépéseit: a két év alatt 525 bázispontos emelést.

„Összességében a világméretű torzulásokból való kilábalás, az aggregált kereslet mérséklésére tett erőfeszítéseink és a várakozások rögzítése együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy az infláció a 2 százalékos célkitűzésünk felé vezető fenntartható pályára álljon, ami egyre inkább fenntarthatónak tűnik” – mondta. Hozzátette: " dezinfláció a munkaerőpiac erősségének megőrzése mellett csak lehorgonyzott inflációs várakozásokkal lehetséges, amelyek tükrözik a közvélemény bizalmát abban, hogy a központi bank idővel 2 százalékos inflációt fog elérni. Ezt a bizalmat évtizedek óta építjük, és intézkedéseinkkel megerősítjük."

A tapasztalatok alázatot követelnek

Powell a beszéd végén még egyszer összefoglalta a tapasztalatokat, és kifejezte, hogy a jegybanknak az előző évek tapasztalataiból le kell vonnia a következtetéseket. "Hadd fejezzem be azzal, hogy hangsúlyozom, hogy a világjárvány idején agazdaság minden korábbitól eltérően viselkedett, és hogy még sokat kell tanulnunk ebből a rendkívüli időszakból" – mondta.

"A hosszabb távú célokról és a monetáris politikai stratégiáról szóló nyilatkozatunk hangsúlyozza elkötelezettségünket az iránt, hogy ötévente alapos nyilvános felülvizsgálat keretében felülvizsgáljuk elveinket és megfelelő kiigazításokat eszközölünk. Ahogy ezt a folyamatot még ebben az évben megkezdjük, nyitottak leszünk a kritikákra és az új ötletekre, miközben megőrizzük a keretrendszerünk erősségeit" – mondta, majd így zárta a beszédet:

A világjárvány idején világosan megmutatkozó tudásunk korlátai alázatot és nyitott szellemet követelnek, amely a múltból való tanulságok levonására és azok rugalmas alkalmazására késztet minket a jelenlegi kihívások idején.

