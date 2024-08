Brutális támadás érte a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát

A húszik, akik Jemen legsűrűbben lakott területeit ellenőrzik, csütörtökön bejelentették, hogy megtámadták a Sounion olajszállítót, a 10 hónapja tartó támadássorozatuk részeként, amelyet a palesztinok támogatására indítottak az izraeli-palesztin konfliktusban.

A húszik először szerdán támadták meg a tankert, amelynek következtében lángok csaptak fel a fedélzeten és a hajó motorja leállt. Egy európai hadihajó később kimentette a 25 fős legénységét. A legénység nélküli hajó Jemen és Eritrea között horgonyzott.

Pénteken a UKMTO egy figyelmeztetésben jelentette, hogy három robbanásról érkeztek jelentések a hajóról, amelyről azt is közölték, hogy úgy tűnik, hogy már elkezdett sodródni a Vörös-tengeren. Később a húszik egy videót tettek közzé a közösségi médiában, amely állítólag azt mutatja, hogy ők gyújtották fel a tankert.

A sérült tanker, amely 150 000 tonna nyersolajat szállít, környezeti veszélyt jelent – mint arról az Európai Unió Vörös-tengeri haditengerészeti missziója, az Aspides is beszámolt.

A támadás és az azt következő tűzvész komoly aggodalmat váltott ki a nemzetközi közösségben, különösen a Vörös-tengeren folyó kereskedelmi hajózás biztonsága miatt. A húszik támadásai a régióban tovább növelik a feszültséget és a bizonytalanságot, ami veszélyezteti a globális olajszállítási útvonalakat.

Around 24 hours after NATO-supported Ukraine hit a Russian ferry with about 30 fuel tanks at the Russian port of Kavkaz in Southern Kranoda, Yemens Houthi rebels targeted the Greek-flagged MV Sounion tanker, which was carrying 150,000 tonnes of oil in the Red Sea. pic.twitter.com/2nU9hXaCl8