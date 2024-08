Döntött a kormány: meghiúsult az óriás magyar vasútüzlet

Az Europa Press hírügynökség kedden kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a spanyol kormány elutasította a magyar Ganz-Mávag konzorcium felvásárlási ajánlatát a Talgo szupervonat-gyártóra. Ezt követően a spanyol kormány is megerősítette a híreket, a közlemény szerint pedig a döntés hátterében súlyos nemzetbiztonsági aggályok állnak, miután szerintük komoly kockázatot jelent az, hogy a magyar kormány szoros kapcsolatban áll Oroszországgal.

A kabinet ma megállapodott abban, hogy nem engedélyezi a Ganz-Mavag által a Talgo vállalatba történő közvetlen külföldi befektetést, miután a vizsgálatok során megállapításra került, hogy a művelet engedélyezése nemzetbiztonsági és közrendi kockázatokkal járna

- áll a minisztérium közleményében.

A magyar konzorcium, amelynek tagja a Corvinus állami alap is, márciusban mintegy 619 millió eurós nyilvános vételi ajánlatot tett a Talgo összes részvényére.

Ezt követően azonban több olyan esemény is történt, melyből hamar világossá vált, hogy a spanyolok nem szeretnék, hogy magyar kézbe kerüljön a Talgo.

A spanyol Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CNMV) többször is további dokumentumok beadására kötelezte a magyarokat, emellett pedig az eredeti határidőt is többször módosították annak reményében, hogy új ajánlattevő jelentkezik be a vonatgyártóért.

A magyarok mellett ezt követően a Skoda is bejelentkezett a cégért, a cseh vállalat ajánlata azonban nem tartalmazott gazdasági ajánlatot, ezt követően pedig a CNMV azt kérte a Skodától, hogy a magyarokénál kedvezőbb ajánlatot adjon a cégért, vagy álljon el az üzlettől. Végül pedig a Skoda az elállás mellett döntött.

Ezt követően közel két hónapig nem történt fejlemény az ügyben, kedden azonban olyan hírek érkeztek, melyek szerint a spanyol kormány végül elutasította a magyarok ajánlatát.

A Talgót a spanyol kormány stratégiai eszköznek tekinti, ezért a felvásárlást kiemelt figyelemmel követi, a cégnek pedig érzékeny információkhoz van hozzáférése.

