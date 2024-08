Döntött a kormány: meghiúsult az óriási magyar vasútüzlet

Az Europa Press hírügynökség kedden kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a spanyol kormány elutasította a magyar Ganz-Mávag konzorcium felvásárlási ajánlatát a Talgo szupervonat-gyártóra. Ezt követően a spanyol kormány is megerősítette a híreket, a közlemény szerint pedig a döntés hátterében súlyos nemzetbiztonsági aggályok állnak, miután szerintük komoly kockázatot jelent az, hogy a magyar kormány szoros kapcsolatban áll Oroszországgal.

Meghiúsult az óriási magyar vasútüzlet

A kabinet ma megállapodott abban, hogy nem engedélyezi a Ganz-Mavag által a Talgo vállalatba történő közvetlen külföldi befektetést, miután a vizsgálatok során megállapításra került, hogy a művelet engedélyezése nemzetbiztonsági és közrendi kockázatokkal járna

- áll a spanyol gazdasági minisztérium közleményében.

A spanyolok egyébként az elmúlt hónapokban többször is kiemelték, hogy a Talgot a kormány startégiai eszköznek tekinti, a cégnek pedig érzékeny információkhoz van hozzáférése, ami komoly nemzet- és közlekedésbiztonsági kockázatokat jelent.

Hogyan jutottunk idáig?

Az első hírek a Talgo lehetséges megvásárlásáról még tavaly novemberben jelentek meg a médiában. Ezt követően a Ganz-Mávag magyar konzorcium, amelynek tagja a Corvinus állami alap is, márciusban tett 619 millió eurós nyilvános vételi ajánlatot a Talgo összes részvényére.

Ugyan a magyaroknak hamar sikerült megállapodni a Talgo hitelezőivel, de a potenciális üzlet rögtön komoly ellenállást váltott ki Spanyolországban a potenciális üzlet.

Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter például azt mondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy elutasítsák a magyarok ajánlatát a Talgora a szoros magyar-orosz kapcsolatok miatt.

Ezt követően több olyan esemény is történt, melyből hamar világossá vált, hogy a spanyolok mennyire nem akarják, hogy magyar kézbe kerüljön a Talgo, emellett pedig elkezdtek megjelenni hírek más potenciális érdeklődőkről is.

A spanyol Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CNMV) többször is további dokumentumok beadására kötelezte a magyarokat, emellett pedig az eredeti határidőt is többször módosították annak reményében, hogy új ajánlattevő jelentkezik be a vonatgyártóért.

Kezdetben arról szóltak a hírek, hogy a svájci Stadler Rail lehet a magyarok legnagyobb riválisa a a Talgoért folytatott versenyben, a kezdeti értesüléseket követően azonban nem érkeztek új információk a potenciális üzletről.

Később a Skoda is bejelentkezett a cégért, a cseh vállalat ajánlata azonban nem tartalmazott gazdasági ajánlatot, ezt követően pedig a CNMV azt kérte a Skodától, hogy a magyarokénál kedvezőbb ajánlatot adjon a cégért, vagy álljon el az üzlettől. Végül pedig a Skoda az elállás mellett döntött.

Ezt követően közel két hónapig nem történt fejlemény az ügyben, kedden azonban megerősítették, hogy a spanyol kormány végül elutasította a magyarok ajánlatát.

Tanulhattunk volna a spanyol cégtől

Lázár János is beszélt nemrég a Talgoról, az építési és közlekedési miniszter ötpontos közlekedési akciótervet hirdetett, ebben a járműbeszerzésekről is szó volt. Lázár akkor arról beszélt, hogy a Talgotól szerezne tapasztalatokat, hogy magunknak tudjunk új vasúti járműveket építeni. A saját vonatok építése mellett felmerült új járművek vásárlása is, amit Lázár szerint a leggyorsabban a GYESEV-nél tudnának megtenni, de ez is négy évbe telne, ezért a legésszerűbb az lenne, ha használt járműveket újítanak fel, amihez húsz-harminc éves járműveket lehetne beszerezni Nyugat-Európából.

Felfüggesztették a kereskedést

Tavaly november 16-án tette közzé a Talgo a spanyol tőzsdén, hogy egy magyar üzleti csoport vételi ajánlatot tett a spanyol vállalatra, az ajánlatban részvényenként 5 eurós ár szerepelt, ami 28 százalékos prémium volt az akkori tőzsdei árfolyamhoz képest.

A hír megjelenése után a Talgo árfolyama közel 18 százalékot emelkedett. Jelenleg 9 százalékkal áll magasabban az árfolyam, mint a magyar ajánlatról szóló hír megjelenése előtt.

Ma egyébként felfüggesztették a Talgo részvényeiben a kereskedést a spanyol kormánytól érkező hír miatt.

Frissítés: délután 3 óra előtt újraindult a kereskedés a Talgo részvényeivel a spanyol tőzsdén, az esés mértéke pedig már a 10 százalékot is meghaladta, jelenleg pedig 7,3 százalékos mínuszban van a vonatgyártó árfolyama.

Címlapkép forrása: Portfolio